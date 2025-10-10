10 de octubre de 2025 - 19:35

El Riesgo País retrocedió a los 900 puntos tras el respaldo financiero de Estados Unidos

El índice de JP Morgan cayó cerca de 180 puntos, equivalente al 16%, durante la semana, como respuesta a la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario local.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Este índice que elabora JP Morgan y mide la diferencia que pagan los bonos emergentes frente al Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo.

El indicador no se situaba debajo de los mil puntos desde las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, cuando la derrota del oficialismo elevó los niveles de incertidumbre que afectó a los mercados en las últimas semanas. El Riesgo País superó los 1.500 puntos a mediados de septiembre.

Ayer, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por US$20.000 millones, y anunció que ya se compraron pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido negociaciones en Washington el equipo económico.

El anuncio generó euforia en los mercados, que cerraron la semana corta con una suba de 5% en el Merval y ADRs escalando más de 27%, mientras que los bonos avanzaron 8% con la consecuente baja del Riesgo País. En Wall Street, las acciones argentinas caen más de 7%, mientras que los bonos mantienen una suba marginal.

La reducción del Riesgo País, que a principio de año rondaba los 500 puntos básicos, es un objetivo del Gobierno para despejar la confianza del mercado y conseguir un escenario más favorable de cara a refinanciar vencimientos de deuda en los próximos meses.

