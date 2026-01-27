El indicador de JP Morgan cayó este martes a niveles de junio de 2018. En el mercado crecen las expectativas por una posible vuelta de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.

El riesgo país muy cerca de romper la barrera de los 500 puntos: es el más bajo en 8 años.

Los mercados financieros argentinos viven este martes 27 de enero una jornada de euforia. El riesgo país cayó 9 unidades para situarse en los 504 puntos, marcando un mínimo histórico que no se veía desde hace casi ocho años. En los primeros minutos de la rueda en Nueva York, el índice llegó a perforar el piso de los 501 puntos.

La mejora en el indicador responde a una nueva escalada en los precios de los bonos soberanos en dólares, que mantienen una tendencia alcista en la apertura de los mercados internacionales. Este escenario abre una ventana de oportunidad clave para el Gobierno nacional: la posibilidad de volver a emitir deuda a tasas inferiores al 10%.

Este miércoles, el riesgo país de Argentina descendió a menos de 600 puntos El riesgo país, muy cerca de romper la barrera de los 500 puntos. Gentileza Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló a TN que este proceso de compresión de tasas se da en un contexto de acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA). El especialista trazó un paralelismo con la reciente salida al mercado de Ecuador:

“El hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de la Argentina. Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo", afirmó.

Acciones argentinas en positivo El optimismo no se limitó a la renta fija; las acciones (ADRs) de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con ganancias generalizadas de hasta un 3,7%.