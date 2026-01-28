El Riesgo País baja a 486 puntos en plena renovación de deuda por $9,4 billones

El Riesgo País mantiene su tendencia descendente y se ubica en 486 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este miércoles, con una caída de 8 puntos respecto del último cierre.

Los motivos detrás de la baja del riesgo país que alcanzó su nivel más bajo en siete años

El riesgo país perforó los 500: se ubicó en 496 puntos y marcó el nivel más bajo en 8 años

La baja se explica por la evolución positiva de los bonos de la deuda pública argentina, que mostraron mejoras en los mercados y contribuyeron a fortalecer la percepción de los inversores.

Desde la firma Wise Capital señalaron que, en caso de que el Gobierno logre consolidar también el frente político, podría registrarse una compresión adicional de hasta 100 puntos básicos , lo que dejaría a la Argentina en mejores condiciones para refinanciar su deuda.

El informe, al que accedió Agencia Noticias Argentinas , destacó además la importancia de una correcta implementación de la Ley de Inocencia Fiscal , considerada una herramienta clave para reforzar la confianza del mercado.

“Esto es clave porque el problema de la Argentina no es de liquidez, sino de credibilidad”, subrayó la consultora en su análisis.

El Tesoro busca renovar vencimientos por $9,4 billones en la última licitación de enero

La Secretaría de Finanzas realizará este miércoles una nueva licitación de deuda en pesos y dólares con el objetivo de renovar vencimientos por $9,4 billones, intentando captar la mayor cantidad posible de fondos a tasas relativamente bajas.

Se trata de la segunda licitación del año y la última del mes de enero. En la primera subasta, el Tesoro Nacional logró un rollover del 98%, equivalente a $9,37 billones, aunque debió convalidar una fuerte suba en las tasas de interés.

Según analistas del mercado, esa dinámica estuvo vinculada a la baja liquidez del sistema bancario, en un contexto de alta volatilidad en las tasas, y a que la cuenta del Tesoro había quedado prácticamente en cero tras el pago realizado el pasado 9 de enero por US$4.200 millones.

Desde la consultora SBS advirtieron que el foco del mercado no estará solo en el nivel de rollover, en un escenario donde la demanda de pesos comenzará a ceder por cuestiones estacionales, sino también en las tasas que se convaliden y en los instrumentos que concentren mayor interés, tanto por tipo de activo como por plazo.

Instrumentos en pesos

El menú de opciones en moneda local incluye letras y bonos capitalizables, además de títulos ajustados por CER y a tasa variable:

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (T15E7 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).

Instrumentos en dólares

En moneda extranjera, el Tesoro ofrecerá:

Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar, cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6 – reapertura).

La licitación será clave para medir el apetito del mercado y la capacidad del Gobierno de seguir normalizando el frente financiero sin convalidar tasas excesivamente altas.