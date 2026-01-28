28 de enero de 2026 - 13:15

El Riesgo País baja a 486 puntos en plena renovación de deuda por $9,4 billones

La baja se explica por la evolución positiva de los bonos de la deuda pública argentina, que mostraron mejoras en los mercados y contribuyeron a fortalecer la percepción de los inversores.

El Riesgo País baja a 486 puntos en plena renovación de deuda por $9,4 billones

El Riesgo País baja a 486 puntos en plena renovación de deuda por $9,4 billones

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Riesgo País mantiene su tendencia descendente y se ubica en 486 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este miércoles, con una caída de 8 puntos respecto del último cierre.

Leé además

El riesgo país rompió la barrera de los 500 puntos: es el más bajo en 8 años.

El riesgo país perforó los 500: se ubicó en 496 puntos y marcó el nivel más bajo en 8 años

Por Redacción Economía
El riesgo país de Argentina alcanzó su nivel más bajo desde 2018

Los motivos detrás de la baja del riesgo país que alcanzó su nivel más bajo en siete años

Por Redacción Economía

La baja se explica por la evolución positiva de los bonos de la deuda pública argentina, que mostraron mejoras en los mercados y contribuyeron a fortalecer la percepción de los inversores.

Desde la firma Wise Capital señalaron que, en caso de que el Gobierno logre consolidar también el frente político, podría registrarse una compresión adicional de hasta 100 puntos básicos, lo que dejaría a la Argentina en mejores condiciones para refinanciar su deuda.

El informe, al que accedió Agencia Noticias Argentinas, destacó además la importancia de una correcta implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, considerada una herramienta clave para reforzar la confianza del mercado.

“Esto es clave porque el problema de la Argentina no es de liquidez, sino de credibilidad”, subrayó la consultora en su análisis.

El Tesoro busca renovar vencimientos por $9,4 billones en la última licitación de enero

La Secretaría de Finanzas realizará este miércoles una nueva licitación de deuda en pesos y dólares con el objetivo de renovar vencimientos por $9,4 billones, intentando captar la mayor cantidad posible de fondos a tasas relativamente bajas.

Se trata de la segunda licitación del año y la última del mes de enero. En la primera subasta, el Tesoro Nacional logró un rollover del 98%, equivalente a $9,37 billones, aunque debió convalidar una fuerte suba en las tasas de interés.

Según analistas del mercado, esa dinámica estuvo vinculada a la baja liquidez del sistema bancario, en un contexto de alta volatilidad en las tasas, y a que la cuenta del Tesoro había quedado prácticamente en cero tras el pago realizado el pasado 9 de enero por US$4.200 millones.

Desde la consultora SBS advirtieron que el foco del mercado no estará solo en el nivel de rollover, en un escenario donde la demanda de pesos comenzará a ceder por cuestiones estacionales, sino también en las tasas que se convaliden y en los instrumentos que concentren mayor interés, tanto por tipo de activo como por plazo.

Instrumentos en pesos

El menú de opciones en moneda local incluye letras y bonos capitalizables, además de títulos ajustados por CER y a tasa variable:

  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva).

  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6 – reapertura).

  • Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (T15E7 – reapertura).

  • Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 – reapertura).

  • Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

  • Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6 – reapertura).

  • Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).

  • Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).

Instrumentos en dólares

En moneda extranjera, el Tesoro ofrecerá:

  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar, cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6 – reapertura).

La licitación será clave para medir el apetito del mercado y la capacidad del Gobierno de seguir normalizando el frente financiero sin convalidar tasas excesivamente altas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei junto a Donald Trump en la cumbre que lanzó el Consejo de Paz.

Milei regresó al país tras Davos en el día en que el riesgo país cayó a su nivel más bajo en ocho años

Por Redacción Política
La promoción aplica solo para compras presenciales en Jumbo.

Vuelve el reintegro de $25.000 en Jumbo con MODO y tarjetas de más de 10 bancos

Por Melisa Sbrocco
 Mauricio Badaloni, director de Grupo Andesmar y referente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Mendoza

Mauricio Badaloni en Aconcagua Radio: "En Argentina no tenemos posibilidades de competir con estos impuestos"

Por Redacción Economía
La sentencia de la Cámara Federal de Mendoza ratificó el fallo de primera instancia y cuestionó la desregulación del sistema de medicina prepaga.

La Justicia Federal de Mendoza frenó los aumentos de prepagas: quiénes pueden sumarse al reclamo

Por Melisa Sbrocco