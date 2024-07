“El plan no se toca”: el gobierno de Milei insiste en que no devaluará, pero hubo una autocrítica

Mientras el Gobierno nacional insiste en público con que “no va a devaluar” frente a la escalada del dólar blue y se mantiene el rechazo en el mercado a la postergación de salida del cepo, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó tranquilizar al Gabinete en la reunión que el martes encabezó el presidente Javier Milei y sostuvo que el plan económico es “inamovible”.

“Tenemos superávit fiscal, comercial y de cuenta corriente. A eso hay que sumar que vamos a emisión cero (la fase 2). Nunca tuvimos en Argentina algo así”, dijo el funcionario, según revelaron fuentes a Clarín.

Si bien admitió la volatilidad de la cotización del blue, Caputo se expresó en sintonía con lo declarado por el vocero Manuel Adorni: “Hasta que los que no creen se den cuenta que es el camino correcto” y que no hay que “mantener la calma. El plan no se toca”.

El dólar blue superó los $1.400

“Vamos por un buen camino, el plan es el correcto”, dijo el titular del Palacio de Hacienda, algo a lo que el Presidente asintió.

De todos modos, en la reunión que tanto Caputo como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, mantuvieron con los banqueros el día lunes, el ministro de Economía debió tolerar críticas por el contexto de esa puesta en escena a la que algunos le encontraron similitudes con aquella postal del 28 de diciembre de 2017, cuando el equipo económico del expresidente Mauricio Macri anunció el cambio de metas previstas y provocó la desconfianza de los mercados.

De boca de uno de los funcionarios surgió una frase autocrítica: “Tenemos que comunicar mejor”.

Si bien no se habló de responsables políticos, algunos colaboradores de Milei señalaron a sectores políticos detrás del cocktail que llevó a esta turbulencia. En particular al exministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Inquietud en los mercados

Mientras tanto, el mercado mantiene su reclamo al Gobierno por novedades y precisiones sobre la salida del cepo. Milei y su equipo estiran los tiempos para contar con “recursos suficientes” y con la esperanza de una mejora del clima económico, pero cada vez más la intranquilidad crece. Por lo pronto, Milei sigue con la mirada puesta también en el nuevo llamado al Pacto de Mayo, anotado para el 9 de julio próximo.

Una mala señal en medio de esta tensión por la fase 2 es que analistas calcularon que el Banco Central emitió más pesos en el primer semestre de este año que en el mismo período de 2023.

BCRA.

Según publicó Infobae, la cuenta sencilla que circula entre los analistas se basa en el aumento de la base monetaria de los primeros seis meses de este año, que fue de $8,9 billones, es decir, aproximadamente 100% por encima del mismo período del año pasado, comparado con tan solo $0,7 billones durante el primer semestre del 2023, una suba de apenas 13%, lo que en rigor implicó una contracción de 25% ya que en ese período la inflación fue de 51% acumulada mientras que en 2024 la inflación acumulada fue de 82%. De acuerdo a esto, la base monetaria creció un 5% en términos reales.

Los mercados le siguen reclamando al Gobierno mayores precisiones sobre cuándo aflojará con las restricciones cambiarias, lo que se reflejó en una baja en la cotización de los bonos de la deuda.

El bono que más cayó fue el Global 2041, con un -4,1%; seguido por el Bonar 2035 (-2%); y el Global 2035 (-1,7%). En la primera parte de la rueda, llegaron a ceder hasta 5,1%. Por ende, el riesgo país subía 3,8% hasta los 1.570 puntos, un máximo desde el 7 de junio pasado.

