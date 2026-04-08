8 de abril de 2026 - 23:13

El optimismo global impulsa los activos argentinos y el riesgo país perfora los 600 puntos

Las acciones argentinas y los bonos subieron, en línea con las ganancias registradas en Wall Street. Pese al repunte, persisten tensiones internacionales que podrían afectar la tendencia.

Fuerte reacción de los mercados: baja el riesgo país y suben acciones argentinas. (archivo)

Fuerte reacción de los mercados: baja el riesgo país y suben acciones argentinas. (archivo)

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los mercados financieros registraron una jornada positiva, con subas en acciones y bonos y una caída del riesgo país, que volvió a ubicarse por debajo de los 600 puntos. El impulso se dio tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que generó un clima de mayor optimismo a nivel global.

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Caída del riesgo país

El indicador elaborado por JP Morgan descendió a 570 puntos básicos, lo que representa una baja de 40 unidades respecto a la jornada previa y una caída del 6,6%.

Se trata del nivel más bajo desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, acercándose a los valores previos a la escalada bélica.

Subas en Wall Street y acciones argentinas

En Estados Unidos, los principales índices bursátiles cerraron con fuertes ganancias:

  • Nasdaq: +3%
  • Dow Jones: +2,9%
  • S&P 500: +2,6%

En ese contexto, los ADRs de empresas argentinas también mostraron subas destacadas, lideradas por el sector financiero:

  • Supervielle: +7,5%
  • Banco Macro: +7,1%
  • BBVA: +5,2%
  • Galicia: +5%

Sin embargo, algunas compañías registraron caídas, como Transportadora de Gas del Sur, YPF y Globant.

Mercado local, bonos y tensiones

En la plaza local, el índice Merval avanzó 1,3%, impulsado principalmente por acciones bancarias. Por su parte, los bonos soberanos en dólares también operaron en alza, con subas de hasta el 2%, acompañando el mejor clima internacional.

A pesar del optimismo, la situación internacional sigue siendo inestable. En las últimas horas, Irán volvió a restringir el paso de buques por el estrecho de Ormuz tras nuevos ataques en la región. Además, se aclaró que el alto el fuego no incluye todos los frentes del conflicto, lo que mantiene la incertidumbre sobre la continuidad de la tregua.

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