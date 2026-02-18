El muro de los 135 millones: construir es un lujo y alquilar una misión imposible en Mendoza

Ventas crecen en la periferia pero los alquileres caen en un pozo de escasez y precios altos. Urge construir más para equilibrar este mercado en metamorfosis.

El arranque de 2026 desnuda la brecha inmobiliaria en Mendoza. Los datos del informe Inmodata confirman un escenario dual: expansión sólida en ventas que ya superan las 8.300 unidades y una contracción asfixiante en alquileres. Esta crisis habitacional exige construir nuevas soluciones para miles de mendocinos sin opciones viables, transformando un mercado que hoy solo ofrece respuestas a los propietario.

Construir vs. comprar: La barrera de los ocho dígitos viviendas industrializadas Construir es un lujo y alquilar una misión imposible en Mendoza Gentileza Para quien hoy se plantea el desafío de la construcción, los números son implacables. Según el último índice del Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), el valor del metro cuadrado de construcción para el primer trimestre de 2026 se fijó en $1.355.528,58. Esto implica que levantar una vivienda estándar de 100 m² demanda hoy una inversión de base que supera los $135,5 millones, sin contar el valor del terreno. Este elevado costo del m² sigue siendo un semáforo amarillo para el sector, empujando a muchos potenciales propietarios a volcarse al mercado del usado o a la inversión en pozo.

“Por costo de oportunidad hoy es mas barato comprar usado que construir, por eso la venta d lotes en determinadas zonas ha bajado, y también vemos pequeñas bajas en el los valores de materiales, creemos que la apertura de importación de productos ayudara a la baja, pero no se notará en el corto plazo. Igualmente el valor del m2 no tiene mucho margen para bajar en caso de una reactivación ascendente del sector de la construcción, dado que elevará los valores de los usados hacia arriba también, en un hipotético caso”, remarcó a Los Andes, Andy Landa, gestor del informe de Inmodata.

El boom de la periferia y la "reserva de valor" en Luján En el mapa de ventas, el Gran Mendoza se está redibujando. Guaymallén lidera la expansión con un incremento del 14,12% en su oferta, consolidándose como el polo de mayor crecimiento porcentual. Maipú no se queda atrás, traccionando la oferta de departamentos y complejos nuevos con un alza del 11,21%. Sin embargo, el dato político-económico lo da Luján de Cuyo: con 1.864 unidades disponibles, ya es la zona con más casas en venta de toda la provincia, funcionando como la gran reserva de valor para el inversor. Mientras tanto, la Capital muestra síntomas de fatiga con una caída en la oferta de casas superior al 5%, aunque sigue concentrando el 40% de los departamentos en venta del sistema.

Alerta roja: El colapso de la oferta de alquileres Alquileres Mendoza La cara más amarga del informe es, sin duda, el segmento de los alquileres. En apenas 60 días, desapareció el 11% de la oferta en el Gran Mendoza, un dato que Inmodata marca en rojo intenso. El caso de Las Heras es histórico y dramático: la oferta de departamentos para alquilar se desplomó un 47%, a pesar de ser una de las zonas más demandadas por quienes buscan precios referenciales cercanos a los $500.000. En Capital y Godoy Cruz, donde se agrupa la mayor cantidad de unidades, la abundancia relativa de departamentos está logrando contener —o incluso bajar— levemente los precios, pero la búsqueda sigue siendo una odisea, especialmente para aquellos inquilinos que tienen mascotas o familias numerosas.