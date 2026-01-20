El intercambio comercial creció 4,7% en diciembre y dejó un superávit de US$1.892 millones

El intercambio comercial argentino —exportaciones más importaciones— aumentó 4,7% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior y alcanzó un monto total de US$13.004 millones, mientras que la balanza comercial registró un superávit de US$1.892 millones, con un resultado positivo por vigésimo quinto mes consecutivo.
Durante el último mes del año se registró un fuerte salto en las importaciones, que totalizaron US$5.556 millones, con un crecimiento interanual de 3,5%, lo que impidió que el saldo comercial fuera mayor.
De esta manera, el 2025 cerró con un superávit comercial de US$11.286 millones, según los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El desempeño del comercio exterior se explicó por el aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones, con subas superiores al 5% y al 3%, respectivamente.
En detalle, las exportaciones alcanzaron los US$7.448 millones, con un incremento interanual de 5,7%, impulsado por una suba de 6,2% en las cantidades exportadas, a pesar de una caída de 0,5% en los precios.
Por su parte, las importaciones crecieron 3,5% y sumaron US$5.556 millones, como resultado de un aumento de 3% en las cantidades y de 0,4% en los precios.
Este desempeño derivó en un saldo positivo de US$1.892 millones en diciembre, lo que representó un incremento de US$211 millones respecto al mismo mes de 2024. Sin embargo, el índice de términos del intercambio disminuyó 0,9%, reflejando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.
En el acumulado del año, las exportaciones totalizaron US$87.077 millones, con una suba de 9,3% interanual, mientras que las importaciones alcanzaron los US$75.791 millones, con un aumento de 28,9%, lo que dejó un saldo comercial anual de US$11.286 millones.
De esta forma, el superávit comercial de 2025 fue menor al de 2024, ubicándose US$7.642 millones por debajo: US$11.286 millones contra US$18.928 millones.
Principales socios comerciales
Entre los principales socios comerciales, Estados Unidos y la India registraron los mayores superávits, mientras que el intercambio fue deficitario con China, Brasil y la Unión Europea.
Estados Unidos: superávit de US$456 millones (exportaciones por US$925 millones e importaciones por US$469 millones).
India: superávit de US$346 millones (exportaciones por US$454 millones e importaciones por US$107 millones).
China: déficit de US$761 millones (exportaciones por US$761 millones e importaciones por US$1.522 millones).
Unión Europea: déficit de US$306 millones (exportaciones por US$548 millones e importaciones por US$854 millones).
Brasil: déficit de US$131 millones (exportaciones por US$1.007 millones e importaciones por US$1.138 millones).