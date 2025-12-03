El Gobierno fijó el esquema de subas para el Salario Mínimo: aumentará $54.000 en 10 meses

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un esquema de aumentos escalonados del Salario Mínimo , Vital y Móvil (SMVM) , que regirá desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La medida fue establecida a través de la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial y determina también nuevos parámetros para la prestación por desempleo .

Energía y Minería: el Ejecutivo apunta a menos subsidios y más previsibilidad en 2026

Jubilados ANSES: fechas de pago y montos con aumento, bono y medio aguinaldo en diciembre

La actualización salarial, definida de manera unilateral por el Poder Ejecutivo , implica una suba acumulada del 16,8% hasta agosto del próximo año, cuando el salario mínimo alcanzará los $376.600 , frente a los $322.200 que regían hasta octubre de este año.

La resolución firmada por Claudia Silvana Testa , presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, se dictó luego de que la sesión plenaria del 26 de noviembre terminara sin consenso entre sindicatos y empleadores.

El texto oficial detalla que, pese a presentar las propuestas de ambos sectores y mantener un “extenso intercambio de opiniones”, no se logró cerrar un acuerdo, por lo que el Gobierno avanzó con su propia determinación.

La normativa fija los siguientes valores mensuales y por hora:

Noviembre 2025: $328.400 | $1.642 por hora

Diciembre 2025: $334.800 | $1.674

Enero 2026: $341.000 | $1.705

Febrero 2026: $346.800 | $1.734

Marzo 2026: $352.400 | $1.762

Abril 2026: $357.800 | $1.789

Mayo 2026: $363.000 | $1.815

Junio 2026: $367.800 | $1.839

Julio 2026: $372.400 | $1.862

Agosto 2026: $376.600 | $1.883

En total, el incremento será de $54.400 en 10 meses.

Pérdida del poder adquisitivo

El salario mínimo arrastra una marcada caída en términos reales.

Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA–CONICET), entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el SMVM perdió 35% de su poder adquisitivo.

Solo en lo que va del año, la baja acumulada es de 7,7%.

Nuevos parámetros de la prestación por desempleo

La resolución también establece que la prestación por desempleo será equivalente al 75% del salario neto promedio percibido por el trabajador en los seis meses previos a la desvinculación.

Asimismo, fija límites:

No podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente.

Tampoco podrá ser superior al 100% del salario mínimo vigente.

Con esta actualización, el Gobierno vuelve a intervenir directamente en la fijación del SMVM ante la falta de acuerdos paritarios, en un contexto marcado por la caída de los ingresos y la persistente inflación.