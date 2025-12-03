El Gobierno fijó el esquema de subas para el Salario Mínimo: aumentará $54.000 en 10 meses

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un esquema de aumentos escalonados del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que regirá desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La medida fue establecida a través de la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial y determina también nuevos parámetros para la prestación por desempleo.
La actualización salarial, definida de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, implica una suba acumulada del 16,8% hasta agosto del próximo año, cuando el salario mínimo alcanzará los $376.600, frente a los $322.200 que regían hasta octubre de este año.
Negociaciones sin acuerdo en el Consejo del Salario
La resolución firmada por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, se dictó luego de que la sesión plenaria del 26 de noviembre terminara sin consenso entre sindicatos y empleadores.
El texto oficial detalla que, pese a presentar las propuestas de ambos sectores y mantener un “extenso intercambio de opiniones”, no se logró cerrar un acuerdo, por lo que el Gobierno avanzó con su propia determinación.
Cómo quedará el salario mínimo mes a mes
La normativa fija los siguientes valores mensuales y por hora:
-
Noviembre 2025: $328.400 | $1.642 por hora
-
Diciembre 2025: $334.800 | $1.674
-
Enero 2026: $341.000 | $1.705
-
Febrero 2026: $346.800 | $1.734
-
Marzo 2026: $352.400 | $1.762
-
Abril 2026: $357.800 | $1.789
-
Mayo 2026: $363.000 | $1.815
-
Junio 2026: $367.800 | $1.839
-
Julio 2026: $372.400 | $1.862
-
Agosto 2026: $376.600 | $1.883
En total, el incremento será de $54.400 en 10 meses.
Pérdida del poder adquisitivo
El salario mínimo arrastra una marcada caída en términos reales.
Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA–CONICET), entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el SMVM perdió 35% de su poder adquisitivo.
Solo en lo que va del año, la baja acumulada es de 7,7%.
Nuevos parámetros de la prestación por desempleo
La resolución también establece que la prestación por desempleo será equivalente al 75% del salario neto promedio percibido por el trabajador en los seis meses previos a la desvinculación.
Asimismo, fija límites:
Con esta actualización, el Gobierno vuelve a intervenir directamente en la fijación del SMVM ante la falta de acuerdos paritarios, en un contexto marcado por la caída de los ingresos y la persistente inflación.