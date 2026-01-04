El Gobierno enfrenta vencimientos por más de US$4.200 millones en enero: el panorama

Con el inicio de 2026 , comenzó a regir el nuevo esquema de bandas cambiarias diseñado por el Banco Central (BCRA), una herramienta clave dentro de la estrategia oficial para recomponer reservas y ordenar el mercado de divisas. Sin embargo, el debut del régimen coincide con un desafío inmediato: el pago de más de US$4.200 millones en vencimientos de deuda previstos para el próximo 9 de enero .

Siguiendo el reporte de la Agencia Noticias Argentinas, ese día el Estado deberá afrontar compromisos por US$4.225 millones . Todo esto en un contexto en el que el Gobierno dispone actualmente de US$1.800 millones , por lo que resta definir el origen del financiamiento para completar la operación.

Desde el Ministerio de Economía evitaron precisar el mecanismo que se utilizará para cubrir la diferencia, aunque en el mercado se descuenta que se avanzará con un préstamo internacional tipo REPO con bancos privados. El propio ministro Luis Caputo reconoció que esa vía permitiría contar con los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos de enero sin alterar el esquema cambiario recién implementado.

Los fondos disponibles hasta el momento provienen de distintas fuentes: la colocación del BONAR 2029N , compras previas de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas. En paralelo, no se descarta una nueva emisión de deuda para reforzar el financiamiento.

Pese a la puesta en marcha del régimen de bandas —que ajusta los límites de flotación en función de la inflación—, el BCRA, presidido por Santiago Bausili , aún no intervino en el mercado cambiario con compras de divisas. El último dato oficial indicó que las reservas cerraron en US$43.099 millones , con un aumento de US$1.934 millones , explicado principalmente por movimientos estacionales habituales de inicio de mes.

En este escenario, el foco económico no se limita al frente financiero. Durante la primera semana hábil del año, el Indec comenzará a difundir indicadores clave de la actividad, entre ellos los datos de industria y construcción correspondientes a noviembre.

El panorama industrial sigue mostrando debilidad: el sector acumula cuatro meses consecutivos de caída, con retrocesos mensuales en julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%) y octubre (-2,9%), además de una baja interanual del 0,8%.

La construcción, en cambio, exhibe un desempeño más favorable. Registró una suba interanual del 8%, aunque mostró una leve caída mensual del 0,5%. En el acumulado de los primeros diez meses del año, el sector creció 7,9% frente al mismo período de 2024.

El arranque de 2026 combina así tensión financiera, pagos exigentes y señales dispares de la economía real, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a sostener la estabilidad cambiaria mientras busca reforzar el nivel de reservas.