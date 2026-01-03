3 de enero de 2026 - 18:12

Crece la expectativa global por el precio del petróleo tras la caída de Maduro

La salida del líder chavista tras una operación militar estadounidense abre un escenario de incertidumbre en Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Que pasará con el precio del petróleo tras la caída de Maduro en Venezuela&nbsp;

Que pasará con el precio del petróleo tras la caída de Maduro en Venezuela 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado fuera del país tras un ataque a gran escala perpetrado por Estados Unidos contra la ciudad de Caracas.

Leé además

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez 

La vicepresidenta de Venezuela reclamó la liberación de Maduro y aseguró que es el único presidente del país

Por Redacción Mundo
Tras ser procesado en la causa Seguros, Alberto Fernandez dijo que lo persiguen por ser peronista

Alberto Fernández y varios dirigentes peronistas repudiaron la detención de Nicolás Maduro

Por Redacción Mundo

Esta acción militar, que el secretario de Estado Marco Rubio calificó como el fin de la intervención estadounidense, ha sumido a la nación en una etapa de profunda incertidumbre política y económica, con el petróleo como principal protagonista.

El centro de la escena tras el derrocamiento de Maduro es la industria petrolera. Venezuela posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte de las reservas globales, superando incluso a países como Iraq.

A pesar de contar con este potencial, la industria se encuentra gravemente deteriorada. Bajo el régimen socialista, la producción cayó de 3,5 millones de barriles diarios a solo 1,1 millones, operando actualmente a un tercio de su capacidad.

Analistas como Phil Flynn, de Price Futures Group, señalan que este podría ser un "evento histórico" para el sector, dado que el régimen anterior fue hostil con la industria mundial y permitió el saqueo de su infraestructura.

Petróleo / Barriles

Escenarios políticos en disputa

La salida de Maduro deja un vacío de poder con dos rumbos posibles:

  • Continuidad de su gobierno: Si la vicepresidenta Delcy Rodríguez asume el mando, es probable que se mantengan las políticas del sistema vigente desde 1999.
  • Transición opositora: Estados Unidos reconoce a Edmundo González como el presidente legítimo, quien cuenta con el respaldo de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

El éxito de una transición hacia mercados más favorables dependerá de si las Fuerzas Armadas de Venezuela deciden respaldar a la oposición.

Aunque el impacto inmediato en los precios de la gasolina podría ser limitado debido a un exceso de oferta global previsto para 2026, las refinerías estadounidenses —diseñadas para procesar el crudo pesado venezolano— esperan con expectativa un cambio que permita el regreso de inversiones internacionales.

Las próximas 24 a 48 horas serán cruciales para determinar si el país se encamina hacia una estabilización económica o si el conflicto deriva en una guerra civil. Mientras tanto, el mercado de futuros y la próxima reunión de la OPEP definirán si el cartel intervendrá para estabilizar las cotizaciones ante este cambio histórico en el tablero geopolítico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Impsa resultó afectada por la caída de Venezuela.

La relación comercial Argentina - Venezuela y los contratos claves de IMPSA

Por Soledad Gonzalez
Manifestantes venezolanos se concentraron en la Plaza de Mayo para reclamar libertad en ese país y un proceso de transición mañana entre el presidente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Foto: JUAN FOGLIA/NA.

Festejos en todo el mundo: cientos de emigrantes venezolanos celebraron la detención de Nicolás Maduro

Por Redacción Mundo
Donald Trump y Nicolás Maduro.

Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su captura y confirmó que permanece bajo custodia

Por Redacción Mundo
Trump tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela: Vamos a gobernar el país

Trump tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela: "Vamos a gobernar el país"

Por Redacción Mundo