El Gobierno concretó la baja de impuestos para la importación de ropa, calzado y telas

Un relevamiento sobre productos de marcas internacionales reveló que una remera cuesta en Argentina 310% más que en España (sale US$ 41 en Argentina y US$ 10 en España) y 95% más que en Brasil (la misma remera se consigue a US$ 21). Otro ejemplo, una campera cuesta en el país un 174% más que en España (en Argentina vale US$ 118 y en España US$ 43) y 90% más que en Brasil.