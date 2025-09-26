El Gobierno autoriza a una aerolínea española para operar una nueva ruta entre Europa y Argentina

El mercado aéreo argentino se expande con la reciente incorporación de un nuevo operador internacional.

El Gobierno autoriza a la aerolínea española para operar una nueva ruta entre Europa y Argentina

El Gobierno Nacional ha autorizado a la aerolínea española World2Fly a explotar servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y carga. La decisión abre una nueva vía de conexión entre Argentina y Europa.

La autorización quedó formalizada en la Disposición 33/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, firmada por Hernán Adrián Gómez y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

World2Fly, que forma parte del grupo turístico Iberostar y ya opera en destinos clave como Colombia, Cuba y México, podrá ofrecer vuelos regulares en una ruta amplia y estratégica.

Nueva ruta y servicios El texto oficial detalla que la aerolínea de bandera española está habilitada para operar en la siguiente ruta: "Puntos en Europa, puntos en territorio del Reino de España, puntos intermedios, puntos en territorio argentino, puntos más allá y regreso".