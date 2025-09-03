El gerente de Montemar en Aconcagua Radio: "Desde inicios del 2024 hubo un repunte en la demanda de préstamos personales"

Federico Pagano, gerente de la financiera, habló con Aconcagua Radio sobre el incremento de los créditos, de la mora y los cambios de consumo de las personas en los últimos meses.

El endeudamiento de las familias argentinas ya no se limita al uso cotidiano de las tarjetas de crédito, sino que en muchos casos ha llegado al extremo de recurrir a préstamos personales para cubrir gastos básicos. Federico Pagano, gerente general de la financiera Montemar, describió en diálogo con Aconcagua Radio un cambio profundo en los hábitos de consumo y en la manera en que las personas administran sus recursos.

“Desde inicios del 2024 hubo un fuerte repunte en la demanda de préstamos personales y tarjetas de crédito. Esto continuó hasta bastante entrado julio de este año. Y en ese mismo proceso, donde de vuelta los bancos en general retomaron el ejercicio de prestarle dinero a las personas, también fue apareciendo un incremento de la mora”, resumió.

Pagano explicó que, históricamente, los créditos personales estaban destinados a proyectos puntuales como viajes, refacciones en el hogar, la compra o arreglo de un auto, la celebración de un cumpleaños de 15 o la adquisición de electrodomésticos. “En algunos casos sí, por ejemplo, los piden para hacer frente a obligaciones con tarjeta de crédito”, admitió.

El directivo señaló que el cambio más evidente se da en el uso intensivo de la tarjeta de crédito. “La gente cambió mucho sus hábitos de consumo: prácticamente todo lo pagan con la tarjeta de crédito, principalmente porque tiene descuentos, promociones y demás. Y eso a veces genera una deuda importante”, explicó.

En este contexto, Pagano alertó sobre el riesgo de que los costos financieros se vuelvan insostenibles. “Los costos de financiación de tarjetas de crédito son muy altos, entonces muchas veces es mejor transformar eso en un crédito en cuotas, donde ya fijaste qué es lo que vas a pagar, y por supuesto después tener un comportamiento razonable con la tarjeta, porque se puede tornar en una bola impagable”, advirtió.