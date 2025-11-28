El foro regional de metalmecánica pidió reactivación y controlar las importaciones Chinas

El foro r egional metalmecánico que se desarrolló en la sede de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) presentó el plan “Estrategia, federalismo y futuro de la industria metalúrgica”. Se trata de una propuesta que aborda la coyuntura y el largo plazo que se elaboró a lo largo del año de la m en función de lo trabajado durante todo el año desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) .

Con la presencia del presidente de Adimra, Elio Del Re, y de buena parte de la cúpula nacional de esta entidad, el espacio planteó desafíos del sector así como soluciones posibles frente a la problemática actual. El foro se enmarcó en la realización de actividades de los espacios jóvenes de estas asociaciones así como ofreció una mirada global de lo trabajado durante el año con los espacios de las distintas provincias del país.

En una semana en la que se anunció el cierre de algunas fábricas en el país, uno de los principales reclamos del encuentro tuvo que ver con el control de las importaciones que vienen desde China . Del mismo modo, se hizo foco en la necesidad de la reactivación económica en donde Mendoza –de la mano de la minería y la energía- podría jugar un rol estratégico. “Si no tenemos mercado, no vamos a poder trabajar y no veo que sea al revés porque hoy competimos con la cancha inclinada”, subrayó Del Re .

Esto porque si bien desde el sector se apoya a las prometidas reformas laboral y fiscal , advirtieron que no alcanza con eso debido a que si la industria no tiene a quién venderle, no hay cambios que valgan. “Aunque se hagan las reformas, si el mercado no responde, no se va a alcanzar el éxito esperado”, alertó el presidente de Adimra.

Con relación a las reformas prometidas, el dirigente sumó que es claro que se necesita una modernización laboral dado que el convenio colectivo del sector data del año 74 y el mundo cambión. “También se precisa una reforma impositiva ya que pagamos muchos impuestos cuando nos comparamos con la región, en especial Brasil y México, que son los dos países que –junto a la Argentina- más traccionan la industria en la región”, explicó Del Re.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 13.44.22 Fabián Solís (Asinmet) y Elio Del Re (Adimra).

Agregó que las reformas los harán más competitivos, pero que sin mercado o reactivación no se alcanzará el éxito deseado. La industria metalmecánica en el país exporta unos 5.000 millones de dólares por año a 150 países diferentes. “Es un sector que está internacionalizado y que incluye a muchos más que dependen de él”, explicó Horacio Cepeda, miembro del equipo técnico de Adimra quien presentó el plan estratégico ante el público.

La locomotora China

Entre otros puntos, el trabajo presentado en el foro regional que se realizó en la sede de Asinmet y que tuvo encuentros previos el jueves para culminar con la cena aniversario, fue el impacto que hoy tiene China en la metalmecánica. De hecho, se trata de una problemática que afecta a la industria en general y que también fue señalada por la Unión Industrial Argentina, recientemente.

Con el objetivo de salir del estancamiento, se pidió un plan de estabilización que tenga la mirada puesta en la producción. “La cancha se desequilibró en contra del sector productivo y metalúrgico”, puntualizó Cepeda. Y agregó que China registró un crecimiento exponencial que la posicionó como principal origen de las importaciones y superó ampliamente al resto del mundo.

El salto superlativo de este país contrastó con destinos como Brasil, EEUU, Europa y el resto de América y Asia que se mantuvieron relativamente constantes. “Ante esta situación, los países adoptaron medidas para proteger su industria, pero Argentina desmanteló su sistema de defensa comercial”, explicó Cepeda. Entre otros ejemplos, se destacó que el país dio de baja a criterios internacionales de dumping, redujo los aranceles y eliminó valores criterio.

Por el contrario, es bien conocida la política proteccionista de Donald Trump al tiempo que la Unión Europea estableció estrictos reglamentos técnicos tanto ambientales como sociales y estableció medidas antidumping. “No queremos cazar en el zoológico sino reglas de competencia parejas”, destacó Eli Del Re. El empresario agregó que no pretenden una economía cerrada sino competir con el mundo de manera equilibrada, algo imposible con una industria altamente subsidiada como es la china.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 13.44.27

“Pedimos al gobierno que nivele la cancha, que esas importaciones no ingresen de cualquier manera porque necesitamos más trabajo y una Argentina que nos incluya a todos”, sumó Del Re. Los recientes cierres de fábricas como Whirlpool, Essen y SKF que despidieron a sus empleados para convertirse en importadoras encienden las alertas no solo por lo que esto implica sino por el deterioro que se anticipa cuando un país se desindustrializa.

El impacto del petróleo y la minería

Más allá del contexto actual, el trabajo presentado en el foro ofreció propuestas para mejorar la situación tanto en el corto como en el largo plazo. En este marco, Fabián Solís, presidente de Asinmet, destacó la oportunidad que se abre frente a la minería con San Jorge a la cabeza de la mano de su primer paso positivo en la Legislatura en líneas generales. “Esperamos que se termine de aprobar la declaración de impacto ambiental y lo más importante es que el sector metalúrgico ha hecho los deberes”, precisó Solís.

Explicó que con su centro tecnológico y diversos acuerdos con universidades y municipalidades han logrado vincular al sector privado con el educativo y el público para acrecentar las estrategias de crecimiento y participación de las empresas de Mendoza. “Hace tiempo definimos que los vectores de crecimiento no solo estaban en la agroindustria sino también en la energía y la minería”, sumó Del Re.

El referente agregó que el 70% de las compras industriales de petróleo y gas son metalúrgicas y que el 50% de estas en la minería también son de la metalmecánica. “Si crecemos como país en esos ámbitos, pueden pasar cosas parecidas a lo que sucedió al lado del complejo agrícola que exporta a más de 120 países máquinas, tecnología, siembra directa, etc.”, sumó el presidente de Adimra.

En línea, Fabián Solís destacó con los motores de crecimiento actuales -minería y energía- están en Cuyo. En este marco, sumó que se visualiza una nueva industria metalúrgica que se va a empezar a desarrollar en este epicentro de la Cordillera de los Andes. “Nos preparamos para ser parte activa de este nuevo impulso”, cerró el presidente de Asinmet.