El dólar sigue planchado: a cuánto cotiza hoy y cuál es la brecha con el blue

En otra jornada de calma en los mercados, el dólar minorista cotiza sin cambios este martes 18 de noviembre a $1.365 para la compra y $ 1.415 en el Banco Nación.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 17 de noviembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 18 de noviembre

En tanto, el dólar blue se vende hoy a $1.430 , aún por encima del oficial, en las llamadas "cuevas".

Por su parte, el dólar mayorista se vende a $ 1.389 (+ $2), pero muy lejos del techo de la banda de flotación ($ 1.504,98 según el Banco Central).

La de este martes es la sexta rueda al hilo en la que el dólar oficial se muestra a la baja, en un nivel que no se veía hace más de 40 días , previo a la incertidumbre por el resultado electoral.

La "lluvia" de divisas que se inició luego de las elecciones por una nueva ola de empresas que colocaron deuda en el exterior (por un monto aproximado de USD 3.000 millones) le aportaron otra jornada de calma al frente cambiario.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.839,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.410 (-$5,00)

Venta: $1.430 (-$5,00)

Dólar lunes Dólar hoy WEB

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.439,63 (- $7,20)

Venta: $1.445 (- $3,62)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.477,77 (- $6,82)

Venta: $ 1.484 (- $3,52)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".