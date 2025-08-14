14 de agosto de 2025 - 18:58

El dólar oficial cerró a la baja este jueves y se ubicó en $1.310: cómo es la cotización en cada banco

En tanto el dólar blue se ubicó en $1.300 para la compra y $1.320 para la venta este jueves 14 de agosto.

El dólar oficial cerró a la baja este jueves y se ubicó en $1.310

El dólar oficial cerró a la baja este jueves y se ubicó en $1.310

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial cerró este jueves en $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en la cotización de Banco Nación, marcando una baja de $15 respecto del cierre de ayer.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.310 y $1.315 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.327 en el banco ICBC.

Por otro lado, el dólar blue cotizaba esta tarde en $1.300 para la compra y $1.320 para la venta, con una baja de 1,5% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.314, manteniendo el mismo número que al último cierre.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

Banco Nación:

  • Compra: $1.270
  • Venta: $1.310

Santander $1.270 / $1.310

Galicia $1.270 / $1.310

Patagonia $1.275 / $1.325

BBVA $1.270 / $1.310

ICBC $1.275 / $1.327

Macro $1.275 / $1.319

Supervielle $1.280 / $1.320

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.716,03 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.300
  • Venta: $1.320

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $1.307,80 (- $11,02)
  • Venta: $1.308,18 (- $11,18)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $1.309,90 (- $7,95)
  • Venta: $1.313,27 (- $17,66)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

