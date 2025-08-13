Involucran al youtuber Julián Serrano en el caso $LIBRA: la Justicia identificó 500.000 dólares

El referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois , es el abogado querellante en representación de víctimas de la criptoestafa $Libra . Este miércoles, reveló que la Justicia logró identificar 500 mil dólares, que se habían ocultado en cuentas blockchain .

Habló un querellante del caso $Libra: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei y reuniones"

Además, mencionó al youtuber libertario Julián Serrano , por su presunta participación. Por su parte, el streamer negó las acusaciones en su contra .

De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, el fiscal federal Eduardo Taiano detectó que los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy movieron criptoactivos en billeteras virtuales . Se trató de medio millón de dólares para que no fueran congelados.

Novelli y Godoy están imputados junto al presidente Javier Milei por presuntas maniobras fraudulentas. Ahora la Justicia investiga si una las cuentas desde las cuales hicieron esa operatoria pertenece a Julián Serrano , que es socio de Terrones Godoy en la firma “City Esports”.

La investigación por el caso $Libra avanza en tribunales estadounidenses y argentinos. En ese marco, Grabois afirmó que el dinero se habría usado para “pagar coimas” y vaticinó que los hermanos Javier y Karina Milei, ambos implicados en la causa que indaga la Justicia, estarán “pronto presos” .

Además anunció en X “novedades en la estafa $Libra”. El político señaló que la Justicia “encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas”. Y agregó: “Lo ocultaron con la participación del youtuber Julian Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei pronto presos”.

NOVEDADES EN LA ESTAFA $LIBRA.

La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julian Serrano en cuentas blockchain. Todo… pic.twitter.com/EBc4NnS4oj — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 13, 2025

Acto seguido, Serrano hizo su descargo en la misma red social. El streamer desmintió “de manera categórica” estar involucrado en el escándalo de la criptomoneda. Luego deslizó que evalúa iniciar “acciones judiciales contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.

Y añadió: “Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”.

Congelamiento de cuentas

Cabe recordar que el fiscal Taiano había pedido la inmovilización de las cuentas donde estaban alojados los fondos. Según trascendió, serían 323.275 USDT (dólares de Tether, que una empresa que acuña dólares digitales con sede en El Salvador) y 403.671 dólares en Ethereum en otra billetera.

El fiscal detalló que los fondos de la billetera serían producto de “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la justicia argentina”.

Comunicado Oficial:



Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado "Libra".



Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y… — Julián Serrano (@JulianSerrano01) August 13, 2025

Luego, la jueza María Romilda Servini hizo lugar al pedido de congelar las cuentas asociadas a Novelli y Terrones Godoy a solicitud de Taiano; de la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, María Fernanda Bergalli, y de la titular de Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena.

La magistrada libró un exhorto a El Salvador y justificó la medida de congelamiento como una “cautelar de carácter patrimonial tendiente a asegurar el decomiso del producto y/o provecho del delito” que se investiga en el caso $Libra. Sin embargo, Novelli y Terrones Godoy ya habían transferido el dinero tres días antes de que Servini hiciera lugar a la medida pedida por la fiscalía.