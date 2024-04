El dólar hoy: ¿cuál es la opción más barata el lunes 15 de abril en Mendoza?

El dólar blue abrió la semana en Mendoza con una suba de $ 8 en la rueda de negocios callejeros, la cotización informal del 15 de abril es de $ 1.008 para la venta, mientras que para la compra está a $980 (+$5 respecto al viernes).

La brecha entre el dólar blue y el oficial sigue siendo estrecha. En el Banco Nación, el dólar oficial se ubica en $ 885,50 para la venta sin impuestos (tras el “ajuste gradual del tipo de cambio”) y $ 845,50 para la compra (+$0,50). Considerando los gravámenes (añadirle un 30% de impuesto PAIS y un 30% a cuenta de Ganancias), en el circuito bancario, el dólar alcanza los $ 1.416,80.

El viernes el Banco Central compró U$S 193 millones y sumó en lo que va de abril U$S 1.991. De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en U$S 29.316 millones.

Así cotiza el mercado bursátil

Por su parte, en el mercado bursátil el dólar MEP registra un valor de $1.004,55 para la venta, un valor que aún posiciona a esta opción como la más conveniente para la compra de divisa norteamericana, porque representa un ahorro respecto al blue de $ 3,45 por unidad. Claro que hay que tener en cuenta que la operación para adquirir los bonos MEP no está alcanzada por el impuesto PAIS (30%) ni por la retención del 30% a cuenta del impuesto a las ganancias o bienes personales. Para la compra pagan $ 1.002,73.

Por su parte, el Dólar Contado con Liquidación (CCL) tuvo un ajuste en torno a los $ 2,75 respecto al cierre de las operaciones bursátiles el viernes pasado, hoy tiene un valor de $ 1.052,45 para la venta y de $ 1.049,70 para la compra.

