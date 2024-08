El Dólar blue volvió a caer en Mendoza: por qué baja y cuál es el piso

El dólar blue sufrió una nueva caída y es la cuarta consecutiva en la presente semana, ayer a media mañana, en algunas cuevas de la ciudad mendocina llegó a cotizar entre $1.369 para la venta y $1.345 para la compra, oferta a la que han tendido a converger quienes estaban vendiendo por debajo de los $1.389. La “falta de pesos”, sigue marcando la baja.

La tendencia a la baja también se aprecia en las cotizaciones financieras, que retrocedieron en casi la misma proporción a pesar de la disminución de las intervenciones oficiales en el mercado del MEP y del Contado con Liquidación (CCL). Quebrando hoy la barrera de los $1.300.

A pesar de la baja, el dólar blue se mantuvo por encima de los tipos de cambio financieros, incentivando el “rulo” aunque el margen de rentabilidad cada vez es más ajustado. A su vez, esta situación ha generado expectativas sobre la continuidad de esta tendencia para los próximos días.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ayer volvió a vender y cerró el balance de julio con un balance negativo. El volumen operado en mercado mayorista continuó sostenido con U$S 471,8 millones operados en el segmento de contado, de los cuales 81 millones millones fueron ventas del Central. Así el saldo de julio fue vendedor con U$S 181 millones, muy por encima de los U$S 47 millones de junio.

Cotización del dólar en el mercado oficial

Con una proyección de $1.016 para la cotización del dólar oficial hacia diciembre de 2024, el BCRA sigue ceñido a su política de crawling peg, ajustando la cotización de manera paulatina a un ritmo del 2% mensual. Actualmente, la cotización de venta se ajustó $ 0,11 (un 50% del valor con el que se redondeó el precio del último día de julio) y el primer día de agosto situó en $970,16. Con este aumento, el dólar tarjeta, impactado por el 30% de impuesto PAIS y otro 30% de adelanto de Ganancias, tiene un costo de $1.552,26. Por su parte, el dólar mayorista tiene un coste de $934 y $931, respectivamente.

En las pizarras del Banco Nación, la divisa estadounidense sostiene la cotización del miércoles ofreciéndose la divida norteamericana hoy a $951,50 para la venta y $911,50 para la compra. De este modo, el valor del dólar ahorro se ubicó este jueves en $1.522,40.

En las pizarras del Banco Credicoop, el dólar se ofrece a $951,45 para la venta (+$0,50 respecto al miércoles) y $911,51 para la compra. En las casas de cambio, el valor del dólar oficial tiene un piso de venta de $960

Ajustes en el mercado bursátil

El dólar MEP aún refleja el impacto de la intervención del Gobierno, pero incrementó su valor un 1,28% a media mañana de hoy alcanzado los $1.310,37 para la venta, apreciándose en $ 16,52 desde que abrió la rueda comercial. Mientras que la opción compradora se sitúa en $1.309,74.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) también mostró un repunte, cotizando a $ 1.305,19 para la venta y $ 1.293,15 para la compra.

