El director del Banco Nación propuso crear una nueva moneda que “no se pueda cambiar por dólar”

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, propuso llamativamente la creación de una nueva moneda que no se pueda convertir a dólar, con el propósito de “financiar la política social”, en medio de la crisis del Gobierno y la derrota en las elecciones PASO.

“¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible?”, manifestó Lozano en una entrevista en C5N. “¿Cómo no convertible?”, se mostró sorprendido el conductor Alejandro Bercovich. “Una moneda no convertible a divisas, no convertible a moneda dura para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población”, contestó el titular del BNA.

“Una moneda que tenga todas las funciones, excepto que no se pueda cambiar por dólar”, remarcó el exdiputado nacional. Asimismo, Lozano comentó: “Si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias, y con una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación de la actividad económica”.

Respecto a la derrota del Frente de Todos en las Primarias, el titular del BNA reflexionó que “hay un cóctel donde se mezclan bronca, decepción. Es algo que nosotros en algunas recorridas en los barrios lo hemos registrado. Es algo que caminando los barrios se nota”.

Para Lozano es importante insistir en las regulaciones cambiarias: “Habría que discutir las regulaciones cambiarias más en serio. No puede ser solo con una alquimia financiera con compra y venta de bonos donde además gasto reservas. Hay que discutir los mercados paralelos del dólar. Hay que ver si tiene sentido mantenerlos de la manera en que están funcionando”.

Las declaraciones del presidente del Banco Nación generaron severos cuestionamientos en las redes sociales, donde muchos usuarios convirtieron en tendencia a los “Patacones”, los recordados bonos emitidos entre el 2001 y 2002.

Ya existe; el peso argentino con el cepo no se puede convertir libremente.

Para otros sistemas bimonetarios, ver Cuba https://t.co/Hh91DaD2Zr — Martin Tetaz (@martintetaz) September 15, 2021

me levanto y veo que PATACONES , lecop, bocanfor, cecacor y todas esas cuasimonedas son tendencia pic.twitter.com/B8gVDKzRFx — matias (@2019Matias) September 15, 2021

Bueno... Se vienen los Patacones de Albertitere... Estos van a quemar todo... Clarísimo como el agua . pic.twitter.com/aoF6m1tCYX — DEBORAH KAHAN (@DEBORAHKAHAN1) September 15, 2021

Abriendo la puerta a los patacones....en la época del bitcoin....

Científicos... https://t.co/AEdXIscCFH — Betobar (@gauchotaso) September 15, 2021