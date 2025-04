El Día de Campo marcó el inicio de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2025

Embed - Día de Campo

La combinación del uso de la tecnología con drones preparados para sembrar los campos, algo impensado en la región que hace apenas una década, los métodos de inseminación artificial en el ganado y la “capada” de los machos fueron parte del paisaje habitual campero que se exhibió ante los presentes, con la explicación técnica de los responsables en cada área.

Los vaivenes de la economía y el mercado ganadero

El ministro Vargas Arizu resaltó que Argentina lleva un año de estabilidad en cuanto a la inflación y el valor del dólar, pero admitió que la política de déficit cero que lleva adelante el gobierno nacional “es nueva para el país, y tiene sus ventajas y sus consecuencias”. En el proceso de adaptación, destacó que tanto la actividad ganadera como la vitivinicultura “hoy pueden programar su actividad a largo tiempo porque se está logrando la previsibilidad” lo que además se acentúa con las lluvias que permiten augurar una buena temporada.

El funcionario mendocino también se refirió a la concreción de los acueductos ganaderos Bowen-Canalejas y Monte Comán-La Horqueta, que ya están en funcionamiento y permitirán incorporar un total de 500.000 hectáreas a la labor productiva, a los que se sumará el acueducto de La Paz, hoy en etapa de proyecto y con una fuerte inversión provincial. “Hoy Mendoza produce entre el 11 y el 15% de la carne que se consume en el mercado interno y nuestro objetivo es alcanzar el 30% del total” aseguró. Para ello, señaló la importancia del plan de destete precoz que la provincia presentó hace dos semanas y que conllevará una inversión de 1.000 millones de pesos, sumando un fuerte incentivo a los productores que podrán incrementar los niveles de producción y la cantidad de cabezas para el año próximo.

En concordancia, el presidente de la Cámara de Comercio alvearense, Ramiro Labay, puntualizó “no pedimos subsidios ni créditos a tasa cero, lo que necesitamos es que se generen las condiciones adecuadas para producir” manifestó. “Se lograron muchos avances en los últimos años en cuanto a la conectividad de los campos, a los que hoy llega la red monofilar de energía y el agua, pero la deuda histórica radica en los caminos ganaderos” indicó el dirigente, a la vez que sumó el reclamo por la falta de concreción de la obra de GasAndes, que permitiría sumar más de 20.000 conexiones nuevas a la red de gas natural en San Rafael y General Alvear.

A dicha obra, paralizada desde 2022, sólo le falta el 10% de ejecución para que se ponga en funcionamiento y sería crucial no sólo para la conexión domiciliaria, sino para sumar industrias a los parques sureños. “Junto con la Cámara de San Rafael hicimos numerosos planteos ante las autoridades de San Rafael y Alvear, además de la provincia y la nación. Es indispensable concretar esta obra que no avanza por cuestiones meramente políticas” expresó Labay.

En cuanto al mercado ganadero, Esteban Perfumo, que además de productor primario es abastecedor de numerosos comercios, explicó que los precios sufrieron el último aumento por contingencias climáticas que afectaron a la provincia de Buenos Aires, que es donde se pone el precio. “La falta de cabezas en el mercado de Cañuelas, terminó derivando en un incremento del precio, es ley de oferta y demanda” comentó, aunque fue optimista con respecto al resto de la temporada en la que auguró que “el precio se va a mantener estable e incluso va a bajar un poco” en los próximos meses, ya que si bien persiste el desfasaje entre el valor de los insumos, que están dolarizados, y el de la carne, que está pesificado, la estabilidad monetaria permitirá estabilizar los precios, aunque los niveles de consumo no logren repuntar aún debido a la caída del poder adquisitivo.

Pastillas políticas

En medio del evento ganadero, el senador macrista Alfredo De Angeli se refirió a la última sesión de la Cámara Alta, donde el proyecto de ficha limpia que ya contaba con la aprobación de Diputados sufrió un revés y al rechazo de los dos jueces que el presidente Javier Milei propuso para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Primero quiero aclarar que ficha limpia no está caído” enfatizó el entrerriano. “El proyecto no estaba en el orden del día para ser tratado y lo que se rechazó fue el tratamiento de preferencia para la próxima sesión” explicó. “Ficha limpia es una bandera del Pro, pero el kirchnerismo tiene 34 votos, entonces con que tres senadores los acompañen, lograrían rechazarlo, pero el proyecto no está caído y lo vamos a tratar la próxima semana” recalcó.

En cuanto a los rechazos de los magistrados Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, De Angeli sostuvo que fue un error del presidente Milei porque “estuvo mal asesorado” por su entorno. “García Mansilla fue una cuestión de formas, Lijo no se podía votar” expresó. Para el senador, el error fue ingresar el pliego de García Mansilla en comisión tres días antes de que terminen las sesiones extraordinarias. “No se consiguieron las 10 firmas que eran necesarias” detalló. Sobre Lijo, fue mucho más contundente y señaló que no votaron afirmativamente porque “tiene más de 300 impugnaciones de sus propios colegas y además, pisó las causas de corrupción más importantes de la Argentina durante años”.

Hebe contra Mauricio

Claramente enrolada en las filas libertarias, la vicegobernadora Hebe Casado criticó duramente a quien apoyó con fuerza los últimos años, el ex presidente Mauricio Macri. “Creo que viene equivocándose mucho en los últimos meses. El electorado quiere un cambio profundo, el que no llegó a concretar él en su gobierno por varias causas. Por el gradualismo, por falta de valor y por intentar quedar bien con quienes no lo votaron” disparó la vice. “Hoy Javier (Milei) está llevando a cabo ese cambio que la gente votó y el Pro no debe ponerse en un rol opositor. Macri deberá dar un paso al costado o rever su posición y ponerse a disposición del gobierno” aseguró la sanrafaelina.

En cuanto a las PASO provinciales, dejó entrever que lo más probable es que se defina su suspensión, si bien hasta el momento se está estudiando si es factible en el contexto de la ley electoral de Mendoza. Además, comentó que “se evalúa que las elecciones vayan unificadas en la misma fecha con la nación”. Las definiciones deberán concretarse a más tardar en mayo.

Petri y la eliminación del populismo

Recién llegado desde Buenos Aires, el ministro de Defensa de la Nación aterrizó en Mendoza y partió en auto rumbo a Alvear, adonde arribó en pleno almuerzo y no escatimó fotos y recorridas por las mesas. Entre sus declaraciones destacó la importancia de “eliminar las distorsiones que se habían generado a partir de políticas populistas.

Es clave para que las economías regionales se revitalicen” declaró. “Los datos hablan por sí mismos; la inflación ha bajado estrepitosamente, hay superávit fiscal, somos uno de los cinco países del mundo que pueden decir eso, que tienen un Estado que gasta menos de lo que recauda. Eso no pasaba antes y ahora nos permite, por ejemplo, plantear un horizonte con rebajas impositivas que son trascendentales” expuso.