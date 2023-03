El Desayuno Coviar 2023 fue del “no” a la tolerancia cero, al pedido por la unidad

El tradicional desayuno anual de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) tuvo varios condimentos este año, como la presencia de varios funcionarios nacionales, los precandidatos por las elecciones de 2023 y el recambio de la máxima autoridad de esta organización. En cuanto a los pedidos, los discursos incluyeron la crítica al proyecto de ley de tolerancia cero al volante, la expectativa por Proviar II y un llamado a la unidad.

Después de que los asistentes estuvieron acomodados en el patio del Park Hyatt (no en el Salón de Los Espejos como las veces anteriores), comenzaron los discursos oficiales de Coviar. Así, uno de los primeros en hablar fue el presidente saliente, José Alberto “Pepe” Zuccardi, quien aseguró que “la vitivinicultura consolida y extiende un proceso de innovación social y planificación estratégica”.

En su discurso enumeró una serie de datos sobre la vitivinicultura local, mercado interno y externo, producción primaria y sostenibilidad del turismo. “Estamos transitando un año muy difícil desde lo social y productivo, marcado por los efectos de las contingencias climáticas y los desequilibrios macroeconómicos. Y lamentablemente a este contexto se agrega una discusión absurda como la Tolerancia Cero”, afirmó Zuccardi.

Con un tono de voz enérgico, el presidente saliente recordó que Argentina fue el primer país en declarar al vino como bebida nacional, mientras que ahora puede ser el primer país vitivinícola de relevancia en tener una ley de Tolerancia 0. “Un completo absurdo”, lanzó antes de ser aplaudido por los presentes.

“Desde Coviar hemos hecho pública nuestra oposición y pedimos a los Senadores que no la conviertan en ley. Pero si eso ocurriera, invocamos y les pedimos a las provincias, en particular a las provincias vitivinícolas, que no adhieran”, afirmó Zuccardi.

Zuccardi dio su último discurso como presidente de la Coviar 2023. Foto: Mariana Villla / Los Andes

Cambio de mandato

Como se comentaba, el desayuno de ayer también fue especial por la asunción del nuevo presidente de Coviar, Mario González, quien antes presidió la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa). “Argentina, con todo su potencial productivo, tiene una gran oportunidad hacia el futuro”, aseguró.

En una parte de su discurso, agradeció al Gobierno Nacional “que este año pondrá en marcha el Proviar II” con un préstamo del BID de US$ 40 millones (y otros US$ 10 millones de aporte nacional) “después de un arduo trabajo de gestión público-privada”. Fue un trabajo conjunto de Coviar, INV, INTA, los gobiernos provinciales y la Nación. “Un importante ejemplo de que se puede trabajar articulados, sin mezquindades”, agregó.

El programa servirá para mejorar la productividad de pequeños y medianos productores vitivinícolas con foco en la eficiencia hídrica. “También apoyará a pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas en lo comercial y contribuirá al arraigo de jóvenes y mujeres a la ruralidad con herramientas para la creación de empresas de servicios”, dijo González.

Por último, dada la “grieta” vitivinícola que se dio en los últimos años con diferencias marcadas entre entidades como Coviar y Bodegas de Argentina (BdA), el nuevo presidente hizo un llamado a la unidad del sector, recordando que la viticultura “tiene diversas provincias productoras, tiene realidades diferentes, sectores diferentes, grandes, chicos”.

“Argentina, con todo el potencial productivo existente, tiene una gran oportunidad hacia el futuro, pero para eso debemos ser capaces de juntarnos, eliminar los intereses particulares, bajar los egos y delinear estrategias a largo plazo, consensuadas y debatidas, pero con un solo fin: que nos vaya bien a todos los argentinos”, cerró González. El hecho de que la presidente de BdA, Patricia Ortiz, fuera al evento después de años de ausencia, quizás sea una buena señal.

A favor de la unidad

Distintos empresarios se mostraron a favor del discurso conciliador de Mario González, aún cuando parezca difícil resolver diferencias que se marcan desde hace años. “El mensaje de unidad de Coviar me parece excelente, es lo que siempre hemos estado buscando”, señaló Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi).

“No pueden haber dos facciones dentro de la industria, ella tiene que estar unida. Adentro sí, cada entidad defiende las necesidades o los intereses de su sector, pero afuera estamos todos juntos y vamos todos juntos a pelear por la industria. Así que me parece excelente el pedido, creo que es sumamente necesario”, afirmó.

Para Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Comercio y Agricultura de Tupungato, “el discurso de mayor unidad es bueno, es lo que hemos pedido, el tema es hacer realidad la unidad”. En su mirada, el sistema y la misma Coviar han relegado al productor primario, por eso en parte se da la situación actual de crisis.

“Debemos trabajar en eso e insisto, la Coviar quiera o no va a tener que meterse en temas coyunturales. Cuando tiene que interceder desde la coyuntura para el sector industrial lo hace, pero no para el sector primario. A esto decimos basta y le exigimos involucrarse en todos los temas necesarios para proteger al sector primario”, declaró Lafalla.

En el evento también estuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Daniel Filmus y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.