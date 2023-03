Almuerzo de pequeños productores: los funcionarios nacionales fueron protagonistas

El almuerzo para los pequeños productores en la sede de la estación experimental del INTA, luego de una década de realización de forma interrumpida, se ha consolidado como una de las tribunas de referencia que integran el calendario de eventos “Vendimia” en la provincia y ofrece cada año mucha tela por cortar.

El evento, organizado conjuntamente por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) e INTA, ha cobrado peso específico y hasta allí se movilizan diferentes funcionarios para realizar anuncios “importantes” en materia de política sectorial (como la implementación del Proviar II) o como una parada obligada en el camino del Carrusel al almuerzo de Bodegas de Argentina, para insinuar sus aspiraciones electorales.

Almuerzo Vendimia productores. INTA 2023. Los intendentes de Luján y de Maipú firmacon convenios con la Nación para el desarrollos de programas de beneficio para los productores. Foto: Mariana Villla / Los Andes

Ayer no fue la excepción en el jardín del INTA, porque ante la mirada de los representantes de 14 entidades vitícolas, se entregaron los fondos no reembolzables correspondiente al programa nacional de “agregado de valor para cooperativas”, por más de $ 363,8 millones. Por el otro lado, como sucedió en años anteriores, la política no se mantuvo ajena y dos pre candidatos al ejecutivo local aprovecharon la oportunidad para mostrarse en público.

En carrera al sillón provincial

Uno de los precandidatos es el diputado Nacional, Omar De Marchi (¿Cambia Mendoza?), un invitado habitual a este festejo, que dejó verse durante algunos minutos junto al senador provincial del bloque Pro, Rolando Baldasso. “Mendoza necesita tener a todas las organizaciones relacionadas con la industria del vino, unidas”, había señalado en twitter De Marchi en clara alusión al pedido del presidente de Coviar, Mario González, durante el discurso que celebró en el desayuno en el Park Hyatt Mendoza.

El diputado también compartió el espacio con su sobrino e intendente de Luján, Sebastián Bagagnolo (Cambia Mendoza); quien firmó dos convenios con la nación para trabajar en conjunto en la capacitación y beneficios para los productores departamento. Documentos que también rubricó el intendente de Maipú, Matías Stevanato (Frente de Todos).

Por otro lado, también con aspiraciones al ejecutivo local, el presidente del Instituto Nacional Vitivinícultura (INV), Martín Hinojosa (Frente de todos), se mostró muy activo en el corralito simbólico que se formó cerca del escenario y que contó con una marcada presencia de funcionarios nacionales como la del Ministro del interior, Wado de Pedro, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, entre otros. En contrapunto, entre los funcionarios mendocinos, asistió el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli.

Para destacar fue la presencia de Carmine Paolo De Salvo, porque el especialista en desarrollo rural del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será el nexo con el que trabajará Nación para la implementación del Programa para Pequeños Productores (Proviar II), por un monto de U$S 50 millones y que fue anunciado en la víspera por el ministro de economía Sergio Massa.

El desafío de la unidad

Uno de los temas más comentados durante el evento fue el de “unidad”; que se había expresado como necesaria y el eje de gestión de Coviar en el desayuno en el Hyatt. Porque sanjada la “pulseada” entre la Corporación y Bodegas de Argentina, el inicio de esta nueva etapa tendrá a Mario González como uno de los actores principales. “José Zuccardi ha dejado una vara muy alta como presidente de la Coviar, vamos a tratar de seguir la misma línea. Espero que entre todos podamos sumar esfuerzos”, comentó el nuevo presidente.

“Tenemos que hacer un esfuerzo más para consolidarlo, para potenciar desarrollar Coviar junto al INV va a ser fundamental la participación de todos los centro vitícolas”, agregó González.

Sobre el llamado a la unidad y el acompañamiento del sector, en su discurso, Victoria Tolosa Paz hizo una clara referencia a la gestión que llevó adelante el mendocino de José Zuccardi al frente de la Corporación y le dio la bienvenida a González, para “que esta actividad pueda expandir la frontera de lo posible”. Destacó, además, los aportes de los privados y del Estado para desarrollar las economías regionales. “Estamos aquí porque tenemos una misión y es reducir la pobreza en nuestro país, porque la única herramienta es la creación de trabajo”, puntualizó.

Almuerzo Vendimia productores. INTA 2023. Eduardo Wado de Pedro señaló que “estamos haciendo obras a lo largo del país para potenciar la producción". Foto: Mariana Villla / Los Andes

Por último Wado de Pedro, que pertenece a la cuarta generación de productores agropecuarios en Buenos Aires, destacó que el estado tiene que potenciar las economías regionales porque son fuentes de empleo " concreto y genuino”. El ministro hizo hincapié en la cadena de valor y remarcó que “estamos haciendo obras a lo largo del páis, para potenciar la producción.

“En 2020, hablamos con Zuccardi sobre la necesidad de Mendoza y marcó que era el agua”, dijo el funcionario nacional. Recordó la gestión que se realizó para aprender del gobierno israelí sobre el manejo del recurso hídrico y enfatizó que “el primer convenio que se firmó, en este marco, fue con Mendoza”.