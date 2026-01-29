El consumo creció 2,5% en 2025, aunque diciembre volvió a mostrar una caída interanual

El consumo cerró el 2025 con una suba del 2,5% frente al 2024 , a pesar de que diciembre culminó con una caída del 1,4% en la medición interanual. Los datos se desprenden del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Así, el consumo de hogares en bienes y servicios finalizó el año con dos caídas consecutivas, siendo los meses de noviembre (-2,8%) y diciembre (-1,4%) los afectados. En la medición mensual, el último mes del año cerró con un incremento de 1,2% versus noviembre.

“Cabe enmarcar esta evolución del consumo en términos de lo que ocurrió con los precios, dado que en el segundo semestre del 2025 se registró una leve aceleración de la inflación”, señalaron desde la CAC.

La evolución sectorial mostró comportamientos divergentes. El rubro de “indumentaria y calzado” creció 4,9% interanual, contrapesando la caída del IC al aportar 0,4 puntos porcentuales (pp.).

En cuanto a “transporte y vehículos”, el rubro mostró una caída de 2,8% interanual, en donde aportó 0,3 p.p. al índice general. “Resulta relevante destacar que, tras un 2025 de ascenso continuo en el patentamiento de vehículos (tanto automóviles como motocicletas), el consumo de los mismos parece estancarse, pronunciando la caída del rubro”, detalló el informe de la CAC.

Por su parte, “recreación y cultura” también registró una caída del 4,3% contra el mismo mes del 2024. Contribuyó con 0,4 p.p. al índice general y cortó una racha de meses de recuperación respecto al 2024, que se dio en prácticamente todo el segundo semestre de 2025.

“Vivienda, alquileres y servicios públicos” creció 6,8% interanual, aportando 1 p.p. al índice general. Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una caída interanual de 38% en diciembre, que aportó en 2,1 pp. al decrecimiento interanual del IC.

Finalmente, el crédito mostró señales de consolidación luego de haber caído a principios del 2024. En particular, a hogares y familias mostró un sostenido incremento, aunque tras casi dos años de ascenso, recién en el último tiempo comienza a mostrar signos de agotamiento.

A esta misma tendencia se suma el patentamiento de automóviles, mientras que las escrituras de inmuebles continúan traccionando hacia adelante el crédito general, mostrando variaciones interanuales positivas, aunque de menor intensidad a las mostradas a comienzo de año.

“En definitiva, el consumo masivo se recuperó levemente luego de un 2024 de una notoria caída, mientras que el consumo de bienes durables aminora el ritmo de su marcada mejoría. La consecuencia es que los bienes durables continúan ganando terreno en el consumo de los hogares, desplazando a los de consumo masivo, aunque de forma menos marcada”, concluyeron desde la CAC.

De cara al 2026, afirmaron que el año comienza con “perspectivas de mayor estabilidad relativa en esta dimensión, tendiendo la composición del consumo de los hogares a dejar de modificarse”.