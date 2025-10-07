El Banco Mundial asegura que Argentina será el país que más crecerá de América Latina: 4,6% en 2025

En un informe difundido este lunes en Washington, el organismo internacional pondera la recuperación del sector agropecuario y los primeros signos de mejora en el consumo y la inversión privada.

El Banco Mundial asegura que Argentina será el país que más crecerá de América Latina

El Banco Mundial proyectó que la economía argentina crecerá un 4,6% en 2025, superando la estimación del 3,9% que calculan los economistas locales según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. En Enero había proyectado un crecimiento del 5% para este año.

En un informe difundido este lunes en Washington, el organismo internacional señaló que Argentina será el país con mayor expansión económica de América Latina, impulsada por la recuperación del sector agropecuario y los primeros signos de mejora en el consumo y la inversión privada.

“En la Argentina continúa un notable rebote económico después de dos años consecutivos de contracción, aunque persisten profundos desafíos”, indicó el documento.

El Banco Mundial destacó también la disciplina fiscal y el superávit de las cuentas públicas, a los que calificó como “avances significativos hacia la consolidación fiscal”, en contraste con otros países de la región.