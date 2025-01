El 8,3% de los empresarios mendocinos espera aumentar la cantidad de empleados

Los datos más recientes de la Encuesta de Indicadores Laborales, que elabora la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, muestran que el 8,3% de los empresarios mendocinos consultados considera que va a contratar personal en los próximos meses. Para encontrar un porcentaje más alto hay que ir hasta enero de 2023, cuando el 9,5% de los encuestados creía que iba a aumentar su dotación de personal.

Otro dato positivo que arroja el relevamiento es que apenas 0,7% estima que tendrá que despedir personal, lo que implica que la expectativa neta de empleo, que surge de la diferencia entre quienes creen que sumarán más colaboradores en su empresa y los que anticipan tener que hacer desvinculaciones, es de 7,6%. En este caso, para encontrar un indicador mejor se debe retroceder hasta octubre de 2022, cuando alcanzó el 11,7%.

Si bien los resultados de la encuesta fueron publicados en diciembre, los datos corresponden a octubre, pero la consulta sobre expectativas responde a lo que esperan en el siguiente trimestre, por lo que incluye enero de 2025.

En el total de los conglomerados relevados en el país, 3,9% de los empresarios calculan aumentar su dotación de personal y 1,3% que tendrán que achicarla, lo que arroja un neto de crecimiento de empleo de 2,6%. En el Gran Buenos Aires, 3,5% cree que contratará empleados y 1,2%, que despedirá, con una diferencia de 2,3%; en Córdoba, 2,8% planea incrementar su planta y 0,9% disminuirla, con un neto de 1,9%; y en Rosario, 4,7% tiene previsto sumar colaboradores y 1,9% disminuirlos, lo que da como resultado un 2,8% de expectativa neta.

Perspectiva de consultoras

Paula Ariet, directora de Gestión Consultores, indicó que han notado lo mismo: que hay perspectivas de que crezcan las búsquedas de personal. Sumó que lo más probable es que se vinculen con posiciones relacionadas a la eficiencia en las empresas.

Gastón Kovalenko, de la consultora Perfil Humano, comentó que las incorporaciones en el rubro vitivinícola están bastante frenadas, pero en otros rubros hay más búsquedas de posiciones nuevas. De hecho, indicó que en el último semestre se registró una tendencia al incremento de la nómina.

La encuesta salarial que realizó Perfil Humano en el segundo semestre mostró que el 50% de las empresas grandes tenían previsto aumentar el empleo en 2024, mientras que esa cifra crecía al 53% en las pymes. Por otra parte, el 95% de las compañías de gran tamaño no tenían planeado reducir puestos y ese porcentaje caía al 86% en el caso de las pymes.

El relevamiento mensual también fue mostrando un incremento en la intención de aumentar las dotaciones del personal. Para entenderlo, en junio, el 39% de las empresas grandes y el 53% de las pymes planeaban contratar gente, y en agosto esos valores treparon a 50% y 53%, respectivamente.

Los especialistas ven una recuperación lenta del empleo

Silvina Astegiano, de la consultora Human Skill, consideró que la EIL muestra una mirada a futuro, que en Mendoza se puede vincular a la actividad minera. De activarse, señaló, traerá un incremento en la contratación de personal, desde posiciones básicas a otras especializadas.

Analizó que otros sectores importantes son las bodegas, que han estado muy quietas en términos de contrataciones, al punto que, cuando se va una persona intentan cubrir la posición de manera interna, y el turismo, que tampoco tiene mucho movimiento de personal, porque el tipo de cambio no está siendo atractivo para los visitantes.

Astegiano manifestó que hay expectativas de mejora, pero hasta ahora no ha habido una reactivación de las búsquedas, sino que se han mantenido estables, en un nivel bastante bajo. Tampoco se observa rotación, que se da cuando hay dinamismo económico y las empresas salen a capturar talentos. Aclaró que en la consultora trabajan con mandos medios y altos.

Mirada empresaria

Matías Díaz Telli, presidente de la UIM (Unión Industrial de Mendoza), comentó que ha habido una recuperación de la actividad desde abril a mayo, que fue muy incipiente al principio, pero hoy no se discute, y se traduce en una demanda de más horas de trabajo y, por ello, de contratación. Sin embargo, también es muy heterogénea y todavía hay sectores que no se están recuperando.

Aclaró que esa recuperación es con respecto a una caída previa, lo que implica que aún queda mucho camino por recorrer. De todos modos, resaltó que el crecimiento es consistente y, en la medida en que se va recuperando el poder adquisitivo de los salarios. la reactivación se consolida.

Díaz Telli planteó que esperaban que el proyecto de ley de promoción de inversiones y empleo se tratara en sesiones extraordinarias; algo que no se logró. “Da un buen puntapié para incentivar el empleo formal en el sector privado. Ojalá se trata lo antes posible, porque hace falta una legislación laboral más moderna, que minimice la conflictividad laboral e incentive la creación de empleo registrado”, indicó.

Jorge Mosso, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), explicó que las expectativas de empleo deben analizarse de modo más amplio. En primer lugar, entendiendo la importancia de la macroeconomía, porque es vital que haya orden y certidumbre. También se vinculan con el nivel de actividad general y por sector, y con la curva de demanda (de productos o servicios) proyectada en cada uno, que hoy es incipiente y solo se observa en algunos sectores.

Luego, resaltó, está el “riesgo a asumir proyectando la demanda”. “Y ahí viene el papel del Estado, que tiene que facilitar las herramientas para ayudar al sector privado a embarcarse en asumir distintos costos”, opinó. Detalló que, entre ellos, los de inversión de capital son los más complejos, porque la amortización se produce en varios años.

Volviendo a las encuestas de expectativas de empleo, planteó que no son alentadoras, por lo menos en el primer trimestre del 2025. Se estima que un 70% de los consultados está dividido en partes iguales entre quienes prevén no aumentar el personal y quienes creen que deberán disminuirlo. “Sólo un tercio espera cierto incremento en la demanda y apuesta a aumentar el personal, aunque un porcentaje importante de este segmento no sabe en qué trimestre se producirá ese aumento”, detalló.

Añadió que esto se debe a que el país viene de años de estancamiento y deterioro, y de un 2024 en el que el primer semestre fue muy difícil y el ajuste para ordenar la macro se sintió en todos los sectores.

Resaltó que hay diferencias según el tamaño de las empresas y que las expectativas de crecimiento de personal están concentradas en las pymes. “Ahí es donde se deben tomar las decisiones para que las mismas crezcan con orden y trabajo genuino”, señaló Mosso.

“Un claro ejemplo de esto es el trabajo que viene realizando en nuestra provincia la Mesa de la Producción y el Empleo, de la que AEM forma parte”, lanzó. E hizo referencia también al proyecto de ley de promoción de inversiones y empleo, con los beneficios fiscales para atraer inversiones, promover el crecimiento de las pymes y, con ello, potenciar el empleo genuino. “En esto tiene un papel importante el bono de crédito fiscal para reducir los costos y promover contrataciones, resaltó.