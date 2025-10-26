Economía del conocimiento y tecnología: las exportaciones crecieron 20% en el último año

La industria del conocimiento en Argentina se consolida como uno de los sectores con mayor dinamismo y proyección. Pese a la inestabilidad macroeconómica el área ha incrementado un 20% sus exportaciones a nivel nacional, según informó Argencon, la entidad que nuclea a las principales empresas de la Economía del Conocimiento en Argentina. Mendoza no se queda atrás y aunque ocupa un cuarto lugar en el orden de volumen de este tipo de empresas en el país, también ha tenido un crecimiento.

El sector tuvo un fuerte impulso en un contexto en que el país estaba barato en dólares lo que, conjugado con un talento de alta calidad, implicó una suerte de salto al mundo. Claramente, la economía del conocimiento no nació en ese momento ya que tiene un largo recorrido, pero tal vez entonces muchos comenzaron a prestarle atención. Incluso desde los gobiernos nacionales y provinciales se realizaron políticas que impulsaran las formaciones orientadas hacia la tecnología. Desde entonces, el camino ha sido ascendente y Argentina se convirtió en el país de América Latina con mayor cantidad de empresas Unicornio después de Brasil.

En la actualidad y cuando el país es tildado de “caro” en dólares, esta industria no solo se mantuvo sino que creció en cantidad de empresas y exportaciones. Un punto clave para esto es la calidad del talento y de las universidades públicas y privadas, pero no es el único. Luis Galeazzi, director ejecutivo institucional de Argencom , destacó que la estabilidad y las reglas del juego claras han jugado a favor. Por otro lado, al estabilizarse el precio del dólar, este ya no juega en contra de la retención de talento que en 2022 llegó a niveles récord.

En el combo, no se puede dejar de lado la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) , que se erige como el principal motor de cambio y expansión al tiempo, lo que redefine la propuesta de valor y los procesos internos de las empresas. La IA también se ha convertido en una suerte de unidad de negocios por sí misma ya que ha crecido fuerte la cantidad de nuevas empresas que la tienen como base y foco de su modelo.

Según datos publicados por Argencom, nuestro país ocupa el puesto 43° entre los exportadores mundiales. Esto implica una participación del 0,23% del total global, lo que mejora su performance respecto de 2023 (0,22%) y supera la media de crecimiento mundial. Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de Desarrollo de Argencon , señaló que el comercio global relacionado con la IA hoy es el principal amortiguador del comercio mundial, que según proyecciones de la OMC tiende a un estancamiento general para 2026.

Galeazzi destacó que “el ecosistema de la Economía del Conocimiento tiene la oportunidad de liderar la adopción de IA en toda la matriz productiva argentina. Esta transformación es clave para aumentar la competitividad y la productividad del país”. Para que esta evolución se sostenga, el informe de Argencon subrayó la importancia de cuidar el entorno normativo. En este sentido, la entidad advierte con preocupación sobre la persistencia de proyectos legislativos que buscan regular la IA con normas burocráticas y probadamente ineficaces. “Es una condición necesaria para la fortaleza de la oferta competitiva del país que Argentina mantenga un ambiente regulatorio favorable a la innovación, a la inversión y al desarrollo de sus industrias del conocimiento”, detalló Galeazzi.

Crecimiento, exportaciones y el factor Geopolítico

El sector ha experimentado un fuerte crecimiento el último año en función de los datos del informe de Argenconomics, elaborado por Argencon. Las exportaciones argentinas de la Economía del Conocimiento (EdC) continúan en alza. En este marco, alcanzaron un nuevo récord de U$S 9.685 millones entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que representó un incremento interanual del 20,8%. Galeazzi expresó que este crecimiento fue impulsado por una fuerte demanda global de servicios tecnológicos, donde Argentina se posiciona favorablemente.

Los datos presentados también registraron que el sector duplicó el promedio mundial -que según la OMC fue de 9,5%. “Esto consolidó a la Economía del Conocimiento como el tercer complejo exportador del país y un motor clave para la generación de divisas y empleo calificado”, destacó el informe de Argencon. El trabajo también mostró que en el lapso de un año, crecieron los puestos de trabajo en esta área.

En un año, el empleo total en las empresas del sector alcanzó las 283.500 posiciones laborales, lo que implicó una creación neta de 3.200 empleos solo en el último trimestre. El dato sobresale en un contexto de contracción general del empleo privado y del público. Este desempeño refuerza la resiliencia del ecosistema argentino de conocimiento, impulsado por su capital humano, el avance tecnológico y la capacidad de adaptación de sus empresas.

El director ejecutivo institucional de Argencon le dio un contexto a estos datos. Por un lado, explicó que el desempeño positivo se explica por una combinación de factores dada por un entorno macroeconómico más competitivo. Por el otro, mencionó un factor en una industria altamente globalizada e internacionalizada y se trata del factor geopolítico. Es porque las tensiones y conflictos globales han llevado a multinacionales a concentrar su demanda en zonas más seguras y confiables en un mundo en guerra.

Por este motivo, tanto América Latina como Argentina se ha convertido en una zona interesante para las multinacionales. “En el mundo están pasando cosas graves y la demanda se concentra en países donde hay paz”, explicó Galeazzi. Con relación a la ubicación geopolítica y con quién se ligan las empresas argentinas del sector están mayormente vinculadas con Occidente y Europa, sin una vinculación comercial significativa con competidores como China.

Los principales indicadores relevados por Argencom correspondientes al lapso que va de julio de 2024 a junio 2025 son:

Exportaciones totales: U$S 9.685 millones.

Crecimiento interanual: +20,8%.

Exportaciones (2º trimestre 2025): U$S 2.447 millones, un 15,5% más que en el mismo trimestre de 2024.

Ritmo de expansión: Duplica el promedio global del 9,5% registrado en 2024.

Empleo: Se crearon 3.200 nuevos puestos de trabajo en el último trimestre.

IA: alto impacto y un signo de pregunta

Todas las actividades económicas se encuentran altamente impactadas por la irrupción de la IA, situación que se inicia en la industria del conocimiento en donde se experimenta una fuerte transformación. Es por esto que el informe de Argencom incorpora los primeros resultados de la Encuesta de Adopción de IA en las industrias del conocimiento realizada en septiembre de 2025. “Los datos muestran que la incorporación de IA en las empresas argentinas está en plena expansión, aunque aún en una etapa embrionaria, con alto potencial de mejora”, comento Luis Galeazzi.

Aunque tanto desde Argencom como desde las empresas de tecnología en general incentivan el uso de la IA en todos los sectores de la economía, al ser una herramienta ultranovedosa la IA generativa también plantea algunas dudas. Rodolfo Giro, presidente del Polo TIC de Mendoza y vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), aclaró que si bien la IA no prescinde de los programadores si impacta de lleno en la forma de programar.

Agregó, por otra parte, que en el mismo Polo hay nuevas empresas que han surgido de manera reciente con proyectos nativos de IA, lo que es visto como un factor positivo de crecimiento. La transversalidad de la tecnología en líneas generales se ve en casi todos proyectos que surgen más allá del sector al que pertenezcan. En este sentido, con relación a la incorporación de la inteligencia artificial, el trabajo de Argencom destacó que el 74% de las empresas mantuvo el ritmo de contratación y priorizó la reeducación interna de sus equipos.

Esto, reflejó un fuerte enfoque en la adaptación y el desarrollo del talento, entre otros cambios a tener en cuenta. Entre las áreas más transformadas por la IA se destacan tecnología (74%), recursos humanos (50%), finanzas (48%) y marketing (43%), con mejoras en productividad, costos y velocidad de procesos. La IA tiene tres años de vida y los especialistas coincidieron en que es la tecnología más disruptiva hasta el momento debido a la velocidad de adopción e implementación.

Esto ya ha comenzado a cambiar la forma de trabajar en muchos sectores al tiempo que modificará (y ya ha empezado a hacerlo) diversos puestos laborales y eliminará otros con alcances que todavía no se alcanzan a ver. En este sentido, desde el punto de vista de Giro, el salto tecnológico veloz de la IA requiere una recalibración del talento. De este modo, se ha comenzado a valorarse más los programadores con experiencia en el tema ya que es preciso “saber hablarle a la máquina”.

En este marco, una encuesta realizada por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y publicado en la revista Fortune reveló que pese al poder y potencial de la IA para las empresas, muchas iniciativas atadas a esta tecnología han fracasado. El trabajo expresó que este tipo de iniciativas han impulsado un rápido crecimiento, pero no han sabido mantenerse. La publicación también valoró que solo alrededor del 5% de los programas piloto de IA han logrado una rápida aceleración de los ingresos, pero que la mayoría se estanca con impacto relativamente bajo.

Más allá de esto, desde Argencom aseguraron que es importante la adopción y “popularización” de esta tecnología en todas las áreas de la economía y de la sociedad; en especial en la educación. Así, el impacto de la IA es arrasador al mismo tiempo que embrionario lo que representa un gran desafío de adopción, adaptación e integración para los sectores TIC y generales.

Adopción de IA según Argencom

La información sumó que el 41,5% de las compañías planea desplegar IA en todas sus áreas durante 2026 y que un 17% considera que será su principal proyecto estratégico del año. Las empresas de mayor tamaño y perfil exportador lideran el proceso:

El 95% de ellas cuenta con especialistas dedicados a IA o programas de adopción monitoreados centralmente.

El 75% implementa programas de capacitación avanzados obligatorios.

En contraste, el 43% de las pymes aún no ha implementado políticas formales de adopción.

Qué pasa con el empleo

La economía del conocimiento es un sector de empleo intensivo ya que buena parte de sus activos son las personas que trabajan. Esto es un punto clave para la instalación de las empresas en las distintas zonas ya que si bien el sector fue pionero en el trabajo remoto, la localización todavía importa.

Provincias como Mendoza están bien posicionadas por tener buenas universidades y un ecosistema local que promueve la internacionalización de la oferta tecnológica. En nuestra provincia se encuentran sedes de empresas de la talla de Digital House, Aconcagua SF, Itiers, EY e Invap. La reciente apertura de una oficina de Accenture en Mendoza con 400 empleados se suma a la sede que Globant tiene en Mendoza desde hace varios años.

Luis Galeazzi también recordó que en 2022 el sector tenía una rotación del 30% debido a la fuerte competencia por el salario en dólares que rendía más del doble y que ofertaban empresas de otros países. Los profesionales se disputaban la ganancia en dólares y no era sencillo mantenerlos entre las filas de las empresas. En la actualidad el porcentaje de rotación descendió al 10% o 15% que es la típica del sector a nivel global. El “robo de talento” implicaba fuertes pérdidas para las empresas que, por otra parte, también tenía limitaciones para el ingreso o egreso de dólares, en un sector altamente internacionalizado. La estabilización salarial medida en dólares, junto con la mejora de la oferta académica, ha contribuido a mejorar el sector y el mercado en líneas generales.

Proyecciones

En un contexto donde la IA crece y la tecnología se equipara cada vez más entre países, el principal desafío para el sector no es tecnológico sino que tiene que la normalidad macroeconómica. Tanto Giro como Galeazzi coincidieron en que la previsibilidad es clave para poder llevar adelante las diversas propuestas laborales. Hay que recordar que esta área suele trabajar por proyectos puntuales que, en muchos casos, tienen origen en otros países o empresas.

Más allá del puntual freno electoral que se ha impuesto desde algunas semanas y que dependerá de lo que pase las semanas posteriores a este domingo 26 de octubre, para los referentes consultados las reglas claras son más que importantes. “No importa tanto que esté más caro o más barato sino que sea previsible”, sintetizó Galeazzi. En este sentido, Rodolfo Giro puso en valor la previsibilidad de costos salariales para poder cerrar contratos a mediano plazo.

A corto plazo, la expectativa de los clientes puede frenar proyectos hasta que la economía se estabilice. No obstante, en términos globales, la industria se mantiene: “Con una economía estable a nosotros nos va mejor”, sintetizó Giro. El sector del conocimiento está llamado a crecer y la clave para capitalizar las oportunidades pasa por la normalización poselecciones y el aprendizaje acelerado en el uso de la Inteligencia Artificial en todas las cadenas de valor.

La Economía del Conocimiento en el mundo

El informe de Argencom contextualizó que la economía del conocimiento es un un sector que crece tres veces más que el comercio global y en función de las tendencias mundiales se espera que continúe en alza. A nivel internacional, las exportaciones globales de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) superaron los USD 4 billones en 2024, con un crecimiento del 9,5% interanual, cuatro veces superior al del comercio de bienes.

Europa Occidental lideró el aumento (+11,45%), seguida de América del Norte (+8,53%) y Europa Oriental (+7,74%), mientras América del Sur y el Caribe crecieron un 6,87%. Las estimaciones indican que los servicios basados en el conocimiento se comportan fuera de las lógicas conocidas.

Por este motivo, Argentina tiene una oportunidad enorme en base a sus capacidades, talento y capacidad de adopción de nuevas tecnologías. El informe destaca que países comparables como Costa Rica, Uruguay, Polonia y Portugal han incrementado su participación global en los últimos años, evidenciando el potencial argentino para seguir ganando espacio.

“Argentina tiene una base sólida para ampliar su perfil exportador. Con políticas habilitantes adecuadas, es factible proyectar exportaciones de USD 30.000 millones en la próxima década”, precisó Leandro Mora Alfonsín, director Ejecutivo de Desarrollo de Argencon.