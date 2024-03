E-Commerce: el 80% de los comercios en Mendoza no vende por internet

El comercio electrónico es una modalidad que sigue en aumento en todo el país y sumó en 2023 más de 23 millones de usuarios. Una encuesta realizada por el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) mostró que el 86% de los mendocinos ha utilizado estos canales para hacerse de un bien, al menos una vez al mes, sin embargo, en Mendoza alrededor del 80% de los negocios no trabaja con el e-Commerce.

Además, si bien un alto porcentaje está en el espectro virtual a través de las redes sociales con el objetivo de hacer conocer sus productos, en la misma proporción el manejo que realizan de esa herramienta es bastante rudimentario.

Por otra parte, así como muchos comerciantes se frotan las manos solo pensando en el amplio universo que tienen a disposición para ubicar sus productos, a la hora de confesar por qué no avanzan en esa alternativa, salen a relucir los inconvenientes que van desde lo económico hasta la logística.

Los datos del e-Commerce en el país son elocuentes. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) presentó el estudio anual y reflejó esta modalidad de venta facturó cerca de 8 billones de pesos durante el 2023 lo que implicó un crecimiento del 175% en comparación a 2022.

En el informe se destacan que en 2023 hubo 1.419.784 nuevos compradores digitales que sumaron un total de 23.247.989 de personas. Se vendieron más de 489 millones de productos a través de 234 millones de órdenes de compra.

Según la encuesta de la CACE, 6 de cada 10 personas afirmó haber realizado al menos una compra online al mes.

El espectro de compradores mendocinos

A mediados de 2023 el IDC investigó las costumbres de los consumidores de la provincia en relación al uso de plataformas electrónicas de venta. El relevamiento digital alcanzó a personas entre 18 y 70 años y la elección de las unidades de análisis que conformaron la muestra fue de tipo probabilística con selección aleatoria simple que ofrece un nivel de confianza del 90%. Los datos obtenidos fueron en base a muestra de 900 personas.

El estudio arrojó que el 86,73% sí utiliza las plataformas digitales para comprar y solo el 13,7% dijo que no. Dentro del universo de compradores, el 17,35%, fueron personas en un rango de edad que va de 31 a 35 años. Le siguen las personas de 36 a 40 años, 41 a 45 años y de 46 a 50 años, cada espectro etario se ubicó con un 16,33%, respectivamente.

De la encuesta surgió que la mayor cantidad de usuarios que compraron por medio de plataformas digitales están laboralmente activos. El 42,86% de los usuarios dijo ser empleado en relación de dependencia, seguido del grupo de personas que poseen una actividad independiente con un 26,53% y en tercer lugar “otros” 16,33%.

La movilidad es un factor altamente fundamental para analizar el crecimiento del e-Commerce. La encuesta del IDC reveló que el principal medio para concretar la compra electrónica es el celular. El 52,99% utilizó un dispositivo móvil para adquirir un producto de manera digital. El 27,35% reportó haber comprado desde computadoras portátiles (notebook), un 18,80% desde la PC de escritorio y, por último, con un 0,85%, se encuentran las tablets.

“Es notable el crecimiento de las ventas realizadas debido a la integración del canal de compra en conjunto con el sistema de pago todo en un solo lugar sin olvidarse de modelos de negocio que brindan crédito propio para determinadas plataformas como lo es Mercado Pago para Mercado Libre”, resaltó el informe. “El impulso que le ha brindado la amplia oferta de aplicaciones de compra para celulares se ve reflejado en los datos”, agregó.

Los datos van en consonancia con la información que maneja Tienda Nube, la plataforma digital más utilizada por los negocios porque les permite a personas o empresas crear y gestionar su propia tienda virtual de manera rápida y sencilla y sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados de diseño web o programación.

Según la estadística recabada por la plataforma, el 77,5% de las operaciones fueron a través de los celulares mientras que el 22,5% por medio de computadoras u otros dispositivos.

La mayoría de las compras por internet se realiza por celulares.

En base a los resultados de los encuestados, el IDC determinó que la comodidad es la principal razón por la cual una persona ingresa a la red para realizar una compra. Así respondió el 83,53% de los consultados.

La segunda motivación en importancia para volcarse al e-Commerce es el ahorro de tiempo y después aparecen lo que sería mejores precios o variedad de productos (stock).

Sobre la frecuencia de la compras, en la encuesta, el IDC estableció dos parámetros: aquellos que compran semanalmente y los que lo hacen por mes.

En el primer punto, un 5,95% respondió que realiza compras una vez por semana, mientras que el 8,33% lo hace más de una vez por semana. En este caso tiene mayor incidencia el consumo de alimentos y bebidas.

La mayor concentración de usuarios del e-Commerce se concentra entre los que operan mensualmente. El 51,19% afirmó que realiza compras por internet una vez al mes, en tanto que el 34,52% es más asiduo a buscar y adquirir productos en la web a lo largo de un mes.

Cuál es la oferta mendocina en la web

Entre los relevamientos que realizó el IDC el año pasado también tomo un muestreo de la oferta de e-Commerce en Mendoza. Para el relevamiento tomó como referencia a tres departamentos esparcidos en distintas áreas de la provincia: en la zona Norte está Capital, en el Este la referencia fue San Martín y en el Sur la muestra se enfocó en San Rafael.

El muestreo arrojó que el 78,6% de los negocios en Capital no trabajan con el e-Commerce. En San Martín esa cifra trepó al 89,47% y en San Rafael el 66,13% % no vende de manera digital.

Si bien el muestreo del IDC se remonta a los primeros días de julio de 2023 y está acotado a los tres departamentos, los datos van a tono con el informe anual de Tienda Nube.

Entre las jurisdicciones que más venden por medio de tiendas virtuales, Mendoza cuenta con apenas 1,56% de emprendedores en ese rubro y se ubica detrás de Buenos Aires (43%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (31%), Córdoba (7,96%), Santa Fe (6,39%) y Entre Ríos (1,78%).

“Es muy baja la participación del comercio que vende de manera electrónica en Mendoza pese a que es una de las provincias más pobladas del país. Los que están en este rubro se sorprenden por eso o no lo entienden”, dijo Nicolás Schmid, presidente de la específica de Comercio de la Cámara de San Rafael.

Para los técnicos del IDC, que el porcentaje promedio no supere el 15% de negocios que venden por internet se puede deber a dos aspectos. Por un lado está el hecho de que esa modalidad de venta demanda un gasto excesivo, por el mantenimiento del sistema, entre otros, y se suma que hay falta de tiempo de dedicación de los comerciantes ya que en varios casos los dueños del negocio son los administradores (sitio web o redes sociales) y pierden ventas de salón.

También está la variable del rubro, no todos aplican para vender por internet, como es el caso de accesorios para la mujer o la relojería. Los consumidores prefieren tener los productos en sus manos o a la vista antes de concretar la elección.

La presencia en la red

Independientemente si venden directamente por la web o no, lo comerciantes tratan de hacerse visibles de manera virtual y ahí es donde entran en juego las redes sociales (RRSS).

La red más elegida para colocar los productos es Instagram con el 54,7%, le sigue Facebook con el 44% y el 1,3% usa otras como puede ser Tik Tok.

En la muestra que tomó el IDC surgió que en la Ciudad de Mendoza un 73.91% está presente en redes sociales, en San Martín bajó al 47,37% y en San Rafael solo el 37,1%.

Ahora bien, un alto porcentaje de los propietarios de negocios que considera conveniente la presencia en redes sociales, también confió que no le dedican la atención que requieren.

Una de las consultas que realizó el organismo entre los comerciantes fue si tenían tercerizado el manejo de las RRSS. En San Martín respondieron que “No” un 94,55% de los relevados, seguido de San Rafael con un 68,85% y luego aparece Capital con un 62,22%.

Entre las respuestas ofrecidas por los propietarios de los negocios está el que esa labor implicaría un gasto que consideran innecesario por lo que las redes las administran ellos o algún colaborador.

También manifestaron que no lo hacen porque no venden por las redes. Así mismo, hicieron un mea culpa al confesar que no le dedican el tiempo correspondiente y el contenido en gran cantidad de ocasiones no es el apropiado. Además confiaron que no poseen los conocimientos suficientes sobre RRSS ni de fotografía sobre productos, entre otros aspectos.

Pese a todo, un alto porcentaje de comerciantes en los tres departamentos tomados para el muestreo, admitieron que el camino hacia la transformación digital es más que importante en estos días. Sin embargo, también reconocieron que se encuentran frente a dificultades en el día a día que les impide poder llevar a cabo el objetivo.

De acuerdo al IDC, la realidad lleva al comerciante minorista a prescindir de ese tipo de mejoras por los costos que insumiría, los recursos limitados, falta de tiempo de dedicación, como también bajos o nulos conocimiento técnico, entre otras.

La necesidad de innovar y las trabas en el eCommerce

Nicolás Schimd, integrante de la Cámara de Comercio de San Rafael, tiene un negocio de indumentaria. En 2019 se lanzó al e-Commerce y reconoce que eso lo “salvó durante la pandemia”.

En su opinión, hay un cambio generacional dentro de los rubros del comercio que aún no se dio o está recién en proceso y eso se confabula para que los negocios locales se animen a vender por la web.

“Para mí, el comercio tradicional es como que no ve la necesidad de avanzar en ese tema y es algo que el IDC ya lo tomó en cuenta hace bastante tiempo. Creo que sobre todo hay un tema de conocimiento (en los comerciantes) que hace que no se dé tanto esta modalidad en Mendoza”, afirmó.

“Tal vez haya un problema generacional porque hemos notado también que muchos comercios tradicionales son manejados por personas que llevan 25 años o más en la actividad y les cuesta adaptarse a lo nuevo o que todavía consideran que es un gasto invertir en publicidad”, agregó Schimd.

Sin embargo, también destacó que un negocio en cualquier lugar de Mendoza no está en las mismas condiciones de salir a competir que uno en Buenos Aires y es ahí donde entra a tallar la logística.

“Yo tengo página web y manejo comercio electrónico, pero a la hora de los envíos al cliente se presentan problemas porque, sin importar el correo que utilice, un paquete que va a Neuquén primero sale desde San Rafael al centro de procesamiento de envíos en Buenos Aires y desde ahí va el destino final. Entonces, el tiempo que insume esa logística hace que el cliente ya no te elija y así pierdo ventas”, comentó.

Javier Lasagno, presidente de la específica de Comercio de la Cámara de Alvear, también colocó en primera línea la logística, como uno de los aspectos que juega muy en contra a la hora de implementar el comercio electrónico. Pero, además, avanzó en lo que consideró la competencia desleal que se produce con el proveedor, fábrica o importador.

“Cuesta mucho competir con la fábrica o el proveedor de tal o cual producto porque, así como nos venden a nosotros, también tienen venta directa al público y salen casi al mismo precio que nos dejan los productos a nosotros. Es imposible así. Es más, ellos venden por internet y hasta ponen los envíos sin costo para el cliente, pero si yo realizó una compra, obviamente para vender en mi local, tengo que pagar flete. Ya de entrada tengo un cargo extra y es imposible poder competir con los precios de ellos”, explicó Lasagno.

En la misma línea se expidió Schimid y ejemplificó: “La fábrica te vende a $100 y uno a ese valor le tiene que cargar todos los costos del local (servicios, impuestos, alquiler, entre otros), entonces lleva el producto a $200. Pero al mismo tiempo que me proveen a mí, la fábrica vende directo al público a $130 y encima tienen espalda para financiar, enviar gratis, y demás. ¿Cómo se hace con eso? Viene a ser una competencia desleal”.

En coincidencia con el muestreo que realizó el Instituto de Desarrollo Comercial sobre la presencia y manejo de redes sociales, Javier Lasagno reconoció que “los márgenes para invertir son pocos porque los gastos son muchos, entonces se empieza por recortar inversión en publicidad y más allá de que eso perjudica en el sentido de que no se está visible, se hace por una cuestión de presupuesto”.

“Muchas veces queremos estar en redes, en internet con una web, pero falta capacitación en todos nosotros. También están los tiempos, porque esa falta de presupuesto hace que uno trate de estar en todo y no se les dedica el tiempo que hace falta ni de la forma que es necesario”, redondeó.

Adrián Alín, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), reconoció que una gran cantidad de comerciantes “que ni tienen página web y venden más presencial”. Sin embargo, defendió la venta presencial como un fuerte en varios rubros: “Salvo aquellos productos como un teléfono o algo que hay confiabilidad para comprar”, hay otros “que se necesita estar ahí, probarlo y demás”, sostuvo.

También consideró que “la gran cantidad de estafas que hay en las compras digitales es impresionante entonces eso genera desconfianza”, añadió Alín.

El comerciante admitió que hay toda una generación que es más asidua a comprar de forma digital: “Los menores de 35 años, sobre todo, porque tienen otra dinámica, tienen otro formato, tienen más claro que no los vayan a estafar”, por lo que es todo un mercado a tener en cuenta. Igualmente, Alín ve al comercio tradicional o presencial como más redituable porque la persona que va a buscar un producto “siempre algo más se lleva o algo más se vende”, remarcó.

El trabajo para la transformación digital

Desde el gobierno provincial, Mauricio Pinti Clop, director General de Desarrollo Productivo de Mendoza, aseguró que el comercio mendocino apunta a una digitalización y aplicar herramientas innovadoras, procesos que se aceleraron y se hicieron más tangibles luego de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, reconoció que los pequeños comercios y los minoristas encuentran ciertas trabas como la falta de tiempo y el desconocimiento, lo que los lleva a no aplicar la transformación digital o no realizar los cambios contundentes que necesita el proceso.

“Muchas veces se tiene noción de esta importancia, de la necesidad de mejorar y de ofrecer sus productos y servicios de manera digital, pero el comerciante se encuentra en una meseta esperando nuevos rumbos económicos. Los comerciantes y micropymes, sobre todo, prescinden de este tipo de mejoras, siendo causas los recursos limitados, las actualizaciones constantes, la falta de conocimiento técnico y el costo de ese soporte técnico en caso de contratarlo”, reconoció el funcionario.

Otro de los aspectos en los que reparó Pinti Clop es en la franja etaria que se vuelca en su mayoría a estos mecanismos digitales de compra. “Entre los 30 y 50 años están los que más usan el comercio electrónico. Esto es porque es una franja etaria productiva o altamente productiva, por lo cual puede volcarse al consumo; también tiene poco tiempo para realizar compras personalizadas; y siempre está optando por este tipo de herramientas, por lo cual es un punto del que estamos trabajando hacia adelante”, dijo.

Para cerrar, el responsable del Desarrollo Productivo de Mendoza comentó que una de las misiones que ha encomendado el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, es la de trabajar de manera mancomunada con las cámaras territoriales “para mejorar la capacidad de las mismas, lograr objetivos, alcanzar representatividad en el sector y cumplir con la misión de manera efectiva y sostenible”, completó.