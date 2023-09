Dólares y pesos, ¿qué pasaría en la Argentina si convivieran legalmente?

El economista Carlos Melconian disertó en Mendoza, en un evento organizado por TGA Auditores & Consultores, estudio contable con más de 30 años de experiencia en Mendoza. Sin embargo, como parte del equipo de Gobierno que presentó la candidata a presidenta de Cambiemos, Patricia Bullrich, le sumó a su análisis sobre la “economía pura”, lo que haría él en el lugar de Sergio Massa, si el escenario político cambia después del 10 de diciembre y les toca gobernar.

En este marco fue que se metió en el tema de la “bimonetarización” (conviviría el peso y el dólar) una de las propuestas económicas en las que trabaja el equipo económico de Bullrich, con él a la cabeza equipo, en busca de lograr la estabilidad económica:

“En un régimen bimonetario quedaría todo como hasta ahora”, señaló y explicó que esto tiene que ver con que la gente ya fija valores en dólares, para evitar que los presupuestos no duren más de uno o dos días. Sin embargo, no resulta legal realizar transacciones en dólares, y eso es algo que buscará cambiar.

“Hoy, en la hipocresía, tenés que ir a mostrar que todo lo hacés en pesos, (pero en la práctica), detrás de la puerta se utilizan dólares y en las escrituras figuran pesos. Vamos a legalizar operaciones en dólares”, comentó.

¿Qué pasaría con los salarios?

De acuerdo con Melconian, un plan de estabilización como el que plantea es “pro-empleo”, porque a mayor estabilidad económica, la actividad crece y las Leliqs (Letras de Liquidez o títulos que emite el Banco Central para absorber el dinero que circule en las calles y en los bancos), se podrían convertir progresivamente en créditos para el sector privado.

En ese escenario, en términos reales, no nominales, un dólar a $350 no sería bajo, pero “con política económica y un plan de Gobierno”.

Así, el economista de Cambiemos, entiende que podría comenzar a arreglarse el desajuste en salarios, también. “No se puede hablar de distribución si la Argentina tiene su torta estancada (nivel de actividad). Lo primero es acomodar, luego vendrá el programa de emergencia económica. Las cosas se van a ir resolviendo pero lo primero es llevar tranquilidad a la histeria colectiva”, agregó.

Carlos Melconian nombrado Ministro de Economía si Patricia Bullrrich llega a ser presidente, presentó ante empresarios y políticos en el Hotel Hyatt. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Alquileres en dólares, ¿se podrían legalizar esas operaciones?

Sin embargo, consultado por Los Andes, sobre qué operaciones se realizarían en dólares y cuáles en pesos, se puso como ejemplo a los alquileres y el economista destacó: “si tenés que alquilar en dólares o en pesos, se pondrán de acuerdo entre las partes”.

Asimismo, el economista de Cambiemos, señaló que para ello, “necesariamente habría que retirar el cepo, o las “telarañas” como prefiere llamar a las limitaciones que tienen los argentinos para el acceso a la compra de dólar ahorro. “Hay que ir a un nuevo sistema cambiario”, agregó.

Por otro lado, explicó que la gente va a volver a confiar en el peso con estabilidad, buena política económica y si hay equilibrio del fisco, las otras patas del “plan de estabilización” que propone su espacio.

Para Melconian la dolarización de Milei no es posible

En los últimos días, economistas del espacio del libertario Javier Milei, extendieron los plazos necesarios para llevar adelante una dolarización de la economía nacional, y reconocieron que para poder hacerlo se requeriría un fuerte ingreso de la moneda estadounidense a las arcas del Estado. “No vamos a dolarizar si no hay dólares”, dijo concretamente Darío Epstein, economista de la Libertad Avanza.

En este contexto fue que Melconian ofreció su propia postura al respecto, e insistió en que un sistema bimonetario es lo que realmente se podría utilizar hoy en día: “Dolarizar una economía, no es sinónimo de solución. Argentina tuvo una símil dolarización, como fue la convertibilidad y se generaron 14 monedas alternativas porque el agujero fiscal continuó y justamente no se podía emitir. Así que les quiero decir que todo está inventado y yo no ando en la joda de ver cómo contesto, o subestimando a la gente, porque hay 45 millones de personas que, en menor o mayor medida, son su propio banco de prueba, es decir, ya pasaron por todas”, respondió el economista.

“Tengo un equipo de 75 personas y 5 de ellos trabajan en el sistema bimonetario, porque estoy podrido de que la dolarización como gancho te lleve al centro de la escena. De a poquito, han empezado a reconocer integrantes del equipo (de Milei) que no se puede dolarizar, primero habría que conseguir dólares, y luego, se necesitaría una licuación, un golpe inflacionario o un dólar muy superior al libre, un corralito o un plan Bonex. No hay dólares para dolarizar”, sumó.

Carlos Melconian nombrado Ministro de Economía si Patricia Bullrrich llega a ser presidente, presentó ante empresarios y políticos en el Hotel Hyatt. Luis Petri junto a Carlos Melconian y Alfredo Cornejo Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

¿Qué Argentina recibirá el próximo Gobierno?

En números, “hoy no hay un ancla de recursos” para que comience a trabajar el próximo Gobierno. De acuerdo con el economista, si nos remontamos a las transiciones previas, de Menen a De La Rúa, el traspaso de mando se hizo con reservas por 35 mil millones de dólares; de Cristina Fernández a Macri, con 13 mil millones antes de las elecciones, y 5 mil millones de dólares negativos para cuando el ex presidente realmente asumió el mando; hoy, “el próximo presidente, recibirá 10 mil millones de dólares en negativo”.

Asimismo, el Gobierno está trabajando sin dólares “frescos”, los desembolsos del FMI van directo al pago de deuda, funcionan como un “asiento contable”, y es entonces que, en la búsqueda de dólares aparecen “el Soja 4; maíz 1, y se retrasan importaciones para no entregar dólares”.

Para Melconian, tampoco existe hoy un ancla de tipo institucional. “Macir había asegurado fondos frescos, a cambio de un plan de Gobierno, hoy no hay fondos frescos y el plan de gobierno no se cumple”, agregó.

Por otro lado, señaló que la emisión monetaria actual es del 150%, y en este contexto (sin ampliar la actividad económica), eso se traduce en una inflación del 150%.

No obstante lo anterior, para el economista de Cambiemos, “esto tiene solución”, pero lejos de una motosierra (como plantea Milei), el plantea el uso de un “destornillador” que incluye no solo el bimonetarismo (coexistirán pesos y dólares), sino que “será necesaria una corrección de precios relativos” (tarifas, transporte, combustibles, etc.), y simultánemente pagar el déficit fiscal. “Bajar la emisión monetaria y la tasa de inflación, también, pero primero los precios relativos”, agregó.

¿Qué pasará con el dólar a fin de año?

La inflación venía en una inercia en el orden del 6, 7 y 8% y el dólar venía retrasado con respecto a eso. Luego, con una devaluación en el orden de los $350 se emparejó, pero para octubre será necesaria una nueva corrección porque “estamos en un tren de tasas de inflación que han subido un nuevo escalón respecto al que tenían”.

Así, para Melconian, cabría esperar una corrección que recupere los “dos dígitos bajos” en que se reacomodarán los precios los próximos meses antes de que cierre el año.

Sobre el evento

El evento contó con el auspicio de BRANDI DEVELOPERS, CATALANI, CENTAURO, CGV CONSULTING, CLíNICA DE CUYO, EMERALD CAPITAL, GRIFFOULIERE TRANSPORTES, HIERROS MALDONADO, TRANSPORTES MENA, SQ DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SIM, TEKHOME, VISTAGE, CNN RADIO MENDOZA y DIARIO LOS ANDES.

TGA Auditores & Consultores es un estudio con una trayectoria de más de 30 años, con un equipo de profesionales altamente capacitados para brindar las soluciones más eficientes en asesoramiento impositivo y financiero, auditorías, liquidación de sueldos, consultoría, outsourcing contable y laboral, sociedades y concursos. Además, hace más de dos décadas tiene un acuerdo de colaboración integral con el Grupo Internacional de Auditoría, Impuestos y Consultoría Mazars.

Seguí leyendo: