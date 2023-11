Dólar “tarjeta”: cambia la fecha de devolución, ¿cuánto podrás recuperarlo y qué pasa con las compras con crédito?

Desde el 23 de noviembre el dólar “tarjeta” sale más caro, anterior a la resolución este tipo de cambio se había unificado con el dólar ahorro y el qatar a $747.

Ahora el valor de este dólar está cotizando a $954,97 según la información de Reuters. Este aumento se debe a la suba de percepciones, donde vas a pagar 30% de Impuesto PAIS, 25% de Bienes Personales y 100% de Ganancias, un total de 155% sobre el cambio oficial.

Qué dice la resolución con respecto a la devolución

Si vos como persona física no alcanzas los haberes de Ganancias o no pagas Bienes Personales, podes acceder a la devolución de estos pesos haciendo el trámite en AFIP. Pero, la letra chica advierte que este reintegro de dinero no será a corto plazo.

La Resolución General 5450/23 de AFIP detalla que anteriormente las percepciones podían ser consideradas en la declaración jurada anual de Ganancias o Bienes Personales del año en que se realizaron los pagos.

Con el cambio introducido a partir del 23 de noviembre, ahora se establece que estos montos retenidos sólo podrán ser computados en la declaración jurada anual del año siguiente.

Esta modificación implica que los montos retenidos sobre el dólar hasta el 22 de noviembre de 2023 podrán recuperarse a lo largo del año 2024. En contraste, las percepciones realizadas a partir de esa fecha solo podrán ser devueltas o consideradas en la declaración jurada de 2025.

Trámite para pedir la devolución

El proceso para solicitar la devolución del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de los gastos antes del 23/11 se realizan por la web o aplicación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Imagen página web, ilustrativa.

El paso a paso

Ingresar a AFIP: Acceder a la página o app utilizando el CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) y la clave fiscal correspondiente. Ir a “Devolución de percepciones”: Una vez dentro de la plataforma, dirigirse a la pestaña de Servicios y seleccionar la opción “Devolución de percepciones”. Seleccionar “Nuevo”: Dentro de la sección correspondiente, elegir la opción “Nuevo” ubicada en el margen superior izquierdo. A continuación, seleccionar el nombre y completar los campos solicitados con la información necesaria. Cargar datos: El sistema mostrará el menú “Mis Retenciones”, donde se deben seleccionar las retenciones para las cuales se solicitará la devolución. Realizar la carga completa de datos y, una vez finalizada, seleccionar el botón “Grabar” ubicado en la parte superior de la pantalla. Presentar la solicitud: Para finalizar la carga, presionar el botón “Presentar”. En este momento, el sistema de AFIP confirmará la presentación y proporcionará un recibo como comprobante. Seguimiento: Para realizar un seguimiento de la solicitud de devolución, ingresar nuevamente con la “Clave Fiscal” al Servicio “Mis Aplicaciones Web”. Dentro de este servicio, buscar la presentación y realizar el seguimiento haciendo clic en la opción “Presentado”.

Este procedimiento asegura que la solicitud de devolución sea correctamente registrada y permite a los contribuyentes dar seguimiento al estado de su trámite de manera eficiente.

Compras con tarjeta de crédito: qué pasa con el cobro del dólar

Desde ahora todos los gastos que hagas con tarjeta, de un bien o servicio que sea en dólar, se cobrará a dólar oficial + el 155% de impuestos.

Las compras con tarjeta de crédito previo a esta fecha no tendrían variación al cambio que realizaste la transacción. En términos estrictos los impuestos y percepciones se cobran en el momento del pago, pero AFIP da una orden a las entidades bancarias para que se cobren con las percepciones anteriores del 100% de impuestos y percepciones.

Para compras de viajes podes elegir la opción pagar en pesos si la web lo tiene. Foto: Web

Si la idea es viajar al exterior en los próximos días, lo más recomendado por los especialistas es pagar con débito, porque el cambio se realiza de forma inmediata. También, tenes que tener en cuenta que ya sea en euros, reales o cualquier moneda extranjera se aplica este incremento.

Seguí leyendo: