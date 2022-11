Dólar Qatar: el truco para ampliar el tope de 300 dólares sin pagar el recargo

Desde mediados de octubre, los consumos en dólares con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los USD 300 por mes pagan una percepción extra del 25%. Este porcentaje es por el concepto de adelanto del Impuesto a los Bienes Personales, bautizado como “Dólar Qatar”, en referencia a la demanda de divisas para los consumos de cara al Mundial de fútbol que comenzará el 20 de noviembre.

Los consumos por menos de 300 dólares por mes siguen pagando el tipo de cambio más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de adelanto de Impuesto a las Ganancias.

La decisión abarca también a los considerados bienes “de lujo” comprados en el exterior, como autos y motos de alta gama; jets privados, barcos; bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas; máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas.

Cómo ampliar el tope de 300 dólares sin pagar el recargo

El sistema que ya se implementa, sin embargo, posee grises que pueden ser aprovechados por los usuarios. Esto se basa en que el sistema para registrar el monto de los consumos mensuales es por persona y no por tarjeta, según lo estableció la Resolución General 5272/2022 publicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Según detalla El Cronista, una de las complejidades de la medida es que, hasta el momento, no es posible diferenciar cuando un tarjetahabiente consume con una tarjeta emitida por un banco y luego lo hace con otra emitida por una entidad diferente, ya que el límite no se da por tarjeta, sino por CUIT. Esta falta de control se debe a que los bancos no pueden acceder a esa información porque a esa base de datos sólo la tiene la AFIP.

“La normativa establece que (el control) es por sujeto, pero los bancos y las tarjeteras le dijeron a la AFIP en los espacios de diálogo que no tenían forma de saber cuándo una persona tenía varias tarjetas de diferentes bancos. Hoy podés usar hasta 300 dólares en un banco, 300 dólares de otro, o sea, 600 dólares y no te estarían aplicando esta percepción del 25%”, explicó al medio porteño Sergio Biller, Contador Público (UBA) y uno de los directores del estudio contable GFA.

Las personas pueden consumir más de 300 dólares y no tener la percepción del 25% extra, aunque podría ser aplicado de manera retroactiva.

Pago de la tarjeta de crédito con dólares para evitar impuestos.

Ahora bien, ¿qué pasa a la hora de pagar los resúmenes de tarjeta de crédito? Estos vencen en los próximos días y muchas personas, que viajaron al exterior con los consumos en dólares, tienen una carga tributaria total del 100%. Este elevado porcentaje es para aquellos consumos en el exterior que superen los 300 dólares.

De acuerdo a la resolución oficial, y tal como se mencionó en párrafos anteriores, los viajes y gastos con tarjetas en el exterior se encarecen debido a la nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales que se cobrará sobre los consumos en dólares. Este impuesto se añade al 30% en concepto de Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y el 45% como adelanto al Impuesto a las Ganancias.

Para evitar pagar recargos, los gastos en dólares se pueden pagar con divisa norteamericana en la cuenta bancaria propia, detalla IProfesional.

Si bien por el difícil acceso a adquirir dólares billete el pago de consumos en divisa en la tarjeta en cash no es la opción más habitual, podría optarse por ella para no pagar el nuevo impuesto (y tampoco el impuesto PAIS y la retención de Ganancias que ya estaban vigentes).

En ese contexto, el influencer de viajes Sir Chandler detalló en su blog cuáles son las dudas planteadas sobre el pago de la tarjeta de crédito con dólares para evitar los impuestos y reveló algunos tips para aprovechar mejor esta opción.