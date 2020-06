Dólar hoy: opera desde $94,90 para los ahorristas, a cuánto se vende en cada banco

El dólar cotiza a $68 para la compra, y a $73 para el segmento comprador, pero con el impuesto País, el llamado “dólar solidario” se adquiere por $94,90 en el Banco Nación.

No obstante, la cotización varía según cada banco, y por ejemplo, en el Banco Galicia opera en $69,20 y $74,20, respectivamente, y en el Supervielle opera en $68,50 y $73,50; en Santander se compra por $67,98 y se vende en $73,23. En todos los casos, sobre el precio de venta hay que sumar un 30%, que deja el valor para los ahorristas en $96,46, $95,55 y $95,19, respectivamente.

En tanto que en el mercado paralelo se compra a $117 y se vende a $127. Sin embargo, los operadores mendocinos explican que el valor se negocia según los volúmenes de venta y de compra.

De esta forma, la brecha entre el dólar blue y el oficial alienta el “puré”, ya que comprar los u$s200 permitidos por mes en los bancos, para luego venderlos en el mercado paralelo o blue, alcanza los $4.485. Es decir que se compran dólares por $18.915, y se venden obteniendo $23.400.

Es necesario aclarar que se trata de una maniobra ilegal, y por lo tanto no ofrece garantías. Además, mantenerse en dólares ofrece un resguardo frente a la inflación que los pesos argentinos no tienen, y por lo tanto no se aconseja ahorrar en esa moneda, por lo que “el puré”, es algo que los argentinos realizan para sumar dinero al mes y volcarlos al consumo.

Aumento interanual

El dólar ha ido aumentando desde el comienzo del año hasta la fecha, a pesar de las regulaciones del Banco Central, y en lo que va del año registra un avance de $10. Si se considera el valor de venta al 1 de enero, con respecto al actual.

Así, la divisa se vendía a comienzos de año a $63, o a $81,90 con el impuesto País, y hoy el valor es de $73. Si se le suma el impuesto, la brecha en lo que va del año es de $13.