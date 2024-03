Dólar hoy en Mendoza: cuánto cotiza el blue este martes 19 de marzo

Desde temprano, con la apertura de las negociación callejera en Mendoza, el dólar blue mantiene el precio con el que cerró sus operaciones el lunes. Así, este martes 19 de marzo, su valor es de $1.028 para la venta y de $995 para la repesca. Es importante destacar que al tratarse de un mercado no oficial, cuyos precios pueden variar según la voluntad de las partes negociadoras y los volúmenes de operaciones realizadas. El oficial, en tanto, mantiene su cotización que se va ajustando en alza y cerró el lunes a $ 884,05 (+$0,80) y $ 835,25, respectivamente.

El dólar oficial (sin impuestos), a la espera de la apertura de los mercados a las 10 de la mañana, sigue la tendencia de suba para cumplir con el ajuste del 2% mensual que ha proyectado el gobierno de Javier Milei. Recordemos que el 12 de diciembre, hace casi 100 días, la cotización oficial sufrió un fuerte salto del 118%, empujando el precio de la divisa norteamericana de $ 366 a $ 800.

Al referirnos al dólar que venden los bancos, considerando la carga de los impuestos de Ganancias (30%) + Bienes Personales (30%), el valor asciende a S 1.393,60, partiendo de una base de cálculo de $ 871. En tanto que, en las ventanillas de las casas de cambio en Mendoza el valor del dólar es de $ 890 para la venta y de $ 790 para la compra.

Las reservas del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya compró U$S 10.000 millones, cifra que es equivalente al monto fijado como meta de acumulación de reservas para 2024 en el acuerdo con el Fondo Monetario. Estas representan los fondos en dólares u otras monedas extranjeras con los que cuenta el país para diversas actividades como importaciones, pago de deuda, intervención en el mercado financiero, entre otras.

Dichas reservas, controladas por el BCRA, pueden provenir de exportaciones, créditos obtenidos por el país, así como de fondos públicos y privados, incluyendo los depósitos de los ahorristas en el banco, conocidos como encajes. Dese el Ministerio de Economía, saben que la meta anual de U$S 10.000 millones no se va a cumplir con holgura porque además de las deuda comercial. que el bono para los importadores no termina de resolver, se deberá cancelar la deuda con China por el tramo de U$S 5.000 millones del swap de monedas utilizados por la gestión anterior.

DÓLAR MEP

El dólar MEP. que se presenta como una alternativa legal para comprar divisas. Es un dólar que se adquiere a través de una operación que se realiza de forma online: el inversor compra en pesos un bono que también cotiza en dólares y lo vende en moneda extranjera. Actualmente, este bono es $ 4 más barato que la opción del dólar blue, Ayer cerró $ 5 a la baja. Hoy su cotización parte de

Venta: $ 1.024,29

Compra: $ 1.022,60

CONTADO CON LIQUI

El dólar Contado con Liquidación (CCL), que es utilizado por diversos inversores y empresas para adquirir dólares en el mercado financiero, también arrancó su jornada con ajustes de precios.