Dólar hoy: el oficial cierra estable a $1.335 mientras el mayorista y los financieros caen

El dólar oficial finalizó la jornada de este lunes sin cambios en Banco Nación, a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta. La estabilidad contrastó con la tendencia bajista que mostraron otras cotizaciones.

En el promedio de bancos relevado por el Banco Central, el tipo de cambio minorista se ubicó en $1.339,16 para la venta, llegando a $1.350 en algunas entidades bancarias.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.315 para la compra y $1.335 para la venta, con una suba de 0,77% en la jornada. Las reservas del Banco Central aumentaron en USD 373 millones o 0,9%, y se ubican en US$42.114 millones.

Caída en el dólar mayorista y financieros El dólar mayorista, por su parte, se ubicaba en $1.321 con una baja de 0,4%. Se trata del séptimo descenso consecutivo, logrando el nivel más bajo desde el 30 de julio. En el transcurso de agosto el dólar mayorista anotó un descenso de 52 pesos o 3,8 por ciento.

El dólar minorista finalizó sin variantes, a $1.335 para la venta en el Banco Nación. Al mediodía llegó a ofrecerse a 1.340 pesos. El Banco Central dio cuenta de que el dólar al público es vendido en el promedio de entidades financieras a $1.339,16 y alcanza los $1.296,89 para la compra.