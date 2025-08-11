11 de agosto de 2025 - 18:30

Dólar hoy: el oficial cierra estable a $1.335 mientras el mayorista y los financieros caen

Las reservas del Banco Central aumentaron en USD 373 millones o 0,9%, y se ubican en US$42.114 millones.

Dólar hoy: se mantiene estable este lunes 11 de agosto.&nbsp;

Dólar hoy: se mantiene estable este lunes 11 de agosto. 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial finalizó la jornada de este lunes sin cambios en Banco Nación, a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta. La estabilidad contrastó con la tendencia bajista que mostraron otras cotizaciones.

Leé además

Cae el dólar blue, y el oficial se mantiene tras una semana agitada.

Dólar hoy: el oficial cerró la jornada en $1.370 tras unos días agitados y el blue retrocede $10

Por Redacción Economía
confirman el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este martes 5 de agosto

Confirman el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 5 de agosto

Por Redacción Economía

En el promedio de bancos relevado por el Banco Central, el tipo de cambio minorista se ubicó en $1.339,16 para la venta, llegando a $1.350 en algunas entidades bancarias.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.315 para la compra y $1.335 para la venta, con una suba de 0,77% en la jornada. Las reservas del Banco Central aumentaron en USD 373 millones o 0,9%, y se ubican en US$42.114 millones.

Caída en el dólar mayorista y financieros

El dólar mayorista, por su parte, se ubicaba en $1.321 con una baja de 0,4%. Se trata del séptimo descenso consecutivo, logrando el nivel más bajo desde el 30 de julio. En el transcurso de agosto el dólar mayorista anotó un descenso de 52 pesos o 3,8 por ciento.

El dólar minorista finalizó sin variantes, a $1.335 para la venta en el Banco Nación. Al mediodía llegó a ofrecerse a 1.340 pesos. El Banco Central dio cuenta de que el dólar al público es vendido en el promedio de entidades financieras a $1.339,16 y alcanza los $1.296,89 para la compra.

Finalmente, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,4% hasta $1.326,84 y el CCL registraba un descenso de 0,5% hasta los $1.330,31.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lo que pase con el dólar podría impactar en el precio de los alimentos en agosto

La evolución del dólar podría definir los aumentos de alimentos en agosto

Por Sandra Conte
Una apuesta fuerte, la petrolera apunta alto superar a McDonald’s en hamburguesas y dominar el fast food nacional.

La batalla por las hamburguesas en Argentina ya está en marcha y enfrenta a dos gigantes

Por Redacción Economía
apertura de importaciones: golpe a las pymes por el peso de los sitios chinos y las compras en chile

Apertura de importaciones: golpe a las pymes por el peso de los sitios chinos y las compras en Chile

Por Diana Chiani
El aumento salarial incluye un bono para compensar meses sin ajustes.

Empleadas domésticas con aumento y bono: cómo pagar aportes con la nueva herramienta de ARCA

Por Melisa Sbrocco