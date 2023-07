¿Dólar blue a $1.200? La visión de los economistas

Después de 90 días de calma, el dólar blue volvió a sacudir el mercado cambiario, paralelo, y traspasó ampliamente la barrera de los $500. Pero el periodo de volatilidad que comenzó a mediado de mes y se acentuó esta semana ¿debería ser mayor? Para un economista el dólar se podría ubicar tranquilamente en $1.200 si el cálculo de ajuste fuese la inflación.

Ese argumento, utilizado a la inversa, es con el que intentó llevar tranquilidad y aseguró que el “blue”, en realidad, “está atrasado” por lo que no hay motivo de alarma por ese “reajuste” que hizo.

El periodo de incertidumbre ante el escenario electoral que enfrenta el país, el resultado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta un reajuste para no alejarse tanto de la inflación, pueden ser algunos de los motivos que llevaron al dólar informal a escalar alrededor de $52 en dos semanas y alcanzar una brecha con la cotización oficial que rondó el 100%.

Pese al panorama altamente voluble, los especialistas sostienen que no es nada novedoso que busque “reacomodarse”.

¿A cuanto debería cotizar el dólar blue?

Nicolás Aroma, economista y asesor del PJ en Mendoza, consideró que el movimiento del dólar paralelo no es algo que lo alarme ya que “está trazado respecto de la inflación y respecto de muchos precios de la economía, entonces no veo que sea un gran problema. Es más, de hecho el dólar oficial está devaluando a un ritmo del 6%, 7% y te iría del 8%, entonces no hay razones para que el blue se estanque”.

Según el economista, después del anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre las medidas fiscales y el acuerdo con el FMI, la divisa “dio un salto importante, alrededor de 20 pesos el lunes, pero, al día siguiente tuvo la caída más grande en tres meses, retrocedió 16 pesos, y ahora volvió a subir pero no a los niveles del lunes, entonces va a llegar un momento donde, en teoría, se encuadre en un valor. Hay que esperar esta semana cuando se cierre el acuerdo y el fondo básicamente defina cuánto van a ser los desembolsos y cuáles son esas condiciones, eso dará más certeza y el dólar blue debería aflojar la volatilidad”, opinó.

En cuanto a la influencia del clima electoral en la cotización de la divisa, “lógicamente se va a meter y va a meter ruido”, sostuvo y luego agregó: “Creo que el acuerdo con el Fondo es el que debería blindar ese periodo electoral”.

Por último, y como ejemplo de porqué el dólar informal está atrasado, Aroma afirmó: “Si ajustas el dólar blue, desde septiembre del 2020 con (Martín) Guzmán, hoy lo tenés en $1.200. Si vos ajustas el de (Sergio) Massa cuando entra (Ministerio de Economía), que había mucho ruido político, económico, financiero, porque nadie se quería hacer cargo, si ajustas ese dólar blue, hoy está arriba de $900. Por eso, si lo miras en términos reales, qué es lo que ve el mercado, en realidad el mercado está mirando que es un dólar que está barato”, remató.

Para Jorge Day, especialista del Ieral Mendoza, aseguró que “si vemos hacia atrás, te diría que el dólar blue es caro, desde hace tres años. Un extranjero que venga y los cambie en la cueva se da cuenta que tiene un alto poder de compra. En cambio si uno lo compara con lo que ocurrió en los últimos 12 meses, el blue aumentó poco menos del 90% interanual, cuando la inflación fue del 115%, entonces ha perdido valor en los últimos meses”, afirmó.

En ese contexto, “nadie sabe que va a ocurrir más adelante, pero si la inflación sigue rondando el 120%, 130% anual, el dólar va a aumentar a un ritmo parecido, eso es lo razonable”, aseguró el economista.

Carlos Rodríguez, economista mendocino y también docente, explicó que en lo que va del año el dólar paralelo saltó un 57,8% y “comparativamente la inflación cumulada a junio en Mendoza fue del 49%”. Por eso sostiene que “el blue es un instrumento que refleja la incertidumbre y mide en forma bastante precisa las expectativas. Entonces, hay varias razones que me llevan a pensar que esta trayectoria ascendente, a medida que avancen las semanas y a medida que se acerque al contexto electoral, la cartera va a tender a dolarizarse aún más”.

Además, recordó que “históricamente el blue cuando aumenta lo hace de a saltos”, sin embargo consideró que “no veo capacidad o instrumento para modificar esa trayectoria ascendente” y “ojalá que la enorme cantidad de pesos que están retenido por las altas tasas de interés, continúen ahí, porque si salen de ese cerco estaríamos hablando de un escenario bastante impredecible”, indicó.

