Dólar: así cotiza hoy en Mendoza, ¿cómo comprar por menos, después de la aclaración de la CNV?

El dólar oficial se vende hoy, 31 de agosto, en $366,07, pero a ese valor hay que sumarle los impuestos para obtener el precio real: $640,63.

Así, se puede observar un aumento cercano al 85% en lo que va del año. El 2 de enero (primer día hábil del 2023) la moneda norteamericana se vendía a $349,07 y hoy en $640,63 en el promedio de bancos considerando el 30% correspondiente al Impuesto País y el 45% del Adelanto a Cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial este 31 de agosto?

Actualmente la cotización es de $366,07 antes de impuestos, para el segmento vendedor. Mientras que para la compra algunos bancos ofrecen, en promedio, $349,07.

En contraparte, el costo del dólar en el mercado informal (”blue”) es de $742 ($10↓ con respecto a la cotización más alta del 30 de agosto) para la venta y de $730 para la compra.

Dólar hoy: a cuánto cotiza

La divisa, todavía se mantiene lejos del récord del pasado 16 de agosto, cuando esta variante alcanzó los $ 792 por unidad.

Cotización del dólar MEP

El dólar MEP también ha experimentado variaciones significativas. Al 31 de agosto, su precio de venta se sitúa en $ 669,77, mientras que el valor de compra alcanza los $ 669,24.

No obstante, es importante resaltar que el dólar MEP no se refiere a la adquisición directa de dólares, sino a la compra de bonos en pesos, como GD30 o AL29D, para su posterior venta en dólares.

Esta operación implica un proceso de dos días (contado inmediato), o 48 horas, más un día para esperar que el dinero esté en cuenta (según la opción que se elija) y requiere de una “cuenta comitente” o “cuenta títulos valores”.

Debes tener en cuenta que las cifras presentadas son promedios y que los valores reales pueden variar según las negociaciones individuales y factores adicionales como el tipo de billete y su denominación.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación, otra modalidad de cambio utilizada en operaciones financieras, pero con cuentas en el exterior, tiene un precio de venta de $784,87 y de compra de $676,53.

La aclaración de la CNV por la compra del dólar MEP

Tras las dudas que generaron las declaraciones de la ministra de Anses, Raquel “Kelly” Olmos, quien sugirió que quien recibiera el bono de $30.000 de septiembre y el de $30.000 de octubre, no podría comprar dólares, desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), explicaron que no se ha previsto “ninguna restricción para los trabajadores beneficiados con la suma fija, respecto a la negociación de dólar MEP”.

Es que, recordemos que no se trata directamente de la compra de divisas, sino que para obtener esos dólares, lo que hace el inversor es comprar bonos en pesos (títulos públicos) y luego venderlos en dólares.

“No está prevista ninguna restricción para los trabajadores beneficiados con una suma fija, respecto a la negociación de dólar MEP”, publicó vía X, Sebastián Negri, titular de la CNV, junto a una noticia que hacía eco de las declaraciones de “Kelly” Olmos.

Desmiento esta noticia.



No está prevista ninguna restricción para los trabajadores beneficiados con una suma fija, respecto a la negociación de dólar MEP.



https://t.co/CKAzcNWpV7 — Sebastián Negri (@SebastinNegri1) August 29, 2023

“Desmiento esta noticia”, aseguró el funcionario y rápidamente obtuvo más de un comentario al respecto de que a quien estaba desmintiendo realmente era a la funcionaria a cargo de la cartera de Trabajo, quien no había sido clara en cuanto a sus declaraciones.

No obstante, en resumen, el bono no obstacularizará la compra de dólar MEP y, en principio, podrá tener efectos en la compra del dólar oficial, siempre que se reglamente de esa forma y que sea el Estado Nacional quien aporte los fondos para su compra, y no las propias empresas.

Cómo comprar dólar MEP con billeteras virtuales como Ualá:

Ingresar a la app de Ualá y en la sección Inversiones seleccionar la opción Dólar MEP (previamente, se debe informar una cuenta en dólares de misma titularidad).

Hacer click en comprar Dólar MEP .

Ingresar el monto y hacer click en comprar .

Leer y aceptar la declaración jurada.

La misma operación se puede realizar desde el banco con la opción “dólar MEP simple”.

Seguí leyendo: