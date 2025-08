Después de varios días agitados, el dólar oficial cerró a $1.375 y tuvo una suba semanal de 6%

El video de una ambulancia en Casa Rosada fue filmado hace más de un mes y no durante la reciente suba del dólar

Qué dijo Luis Caputo tras la abrupta suba del dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó ayer de una entrevista en el streaming Carajo en la que se refirió a la suba del dólar en los últimos días y afirmó que está relacionado con el frente electoral que genera incertidumbre por lo que denominó “riesgo kuka”.

“Ante el riesgo kuka, o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse, y no es nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado”, dijo el ministro sobre la fuerte suba del dólar oficial.

En este contexto, una de las cuestiones que se analizan es qué pasará con los precios luego de la importante suba que tuvo el dólar en los últimos días. Por el momento, consultoras estiman que el IPC se mantendrá debajo del 2% en julio, sin reflejar el impacto del salto de la divisa.

Los motivos de la suba del dólar, según las consultoras

Desde la firma Max Capital analizaron que la suba del tipo de cambio registrada ayer se debió varios factores que incluyen “la inyección de liquidez por ARS 2,8 billones en la licitación del martes, el vencimiento de contratos de futuros de julio, y la expectativa por la aprobación de la primera revisión del programa con el FMI”.

“El BCRA no habría intervenido en el mercado de futuros, y parte de la presión habría venido del pase de posiciones de futuros de julio hacia el spot. El interés abierto en futuros cayó en USD 1.600 millones, lo que sugiere que estas posiciones podrían empezar a recomponerse en los próximos días”, señaló.

De este modo, “el tipo de cambio se acercó al límite superior de la banda de intervención (actualmente en ARS 1.450), y los contratos de futuros subieron en toda la curva, con el contrato de enero alcanzando el techo de la banda”.

La consultora Cohen Perspectivas Financieras analizó que “el mercado estuvo marcado por una nueva suba en el tipo de cambio, al tiempo que la deuda en pesos mostró signos de repunte en todos sus segmentos, impulsando las tasas de interés a la baja. En paralelo, los bonos soberanos en moneda extranjera finalizaron la rueda con retrocesos, en una jornada en la que el Merval acompañó esta tendencia y también cerró en terreno negativo”.

En tanto, las reservas del Banco Central se ubicaban hoy en US$41.130 millones.

El Banco Central aumentó encajes

Ante la disparada del dólar, el Banco Central dispuso elevar a partir de este viernes los encajes bancarios, con el fin de absorber pesos de la plaza financiera y tratar de frenar la demanda de dólares.

banco central.jpg El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una importante suba de encajes bancarios

Minutos después de que el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, anunció la medida en el canal de streaming oficialista Carajo, se conoció la normativa destinada a que los bancos la cumplan de este mismo viernes.

Para las cuentas bancarias a la vista, el encaje -dinero que los bancos deben tener disponible- continuará siendo del 45%, pero se modificará su composición: la porción de que se integra en efectivo se elevará del 36 al 40%. y la que se integra en bonos se reducirá del 9 al 5%.

En el caso de los fondos comunes de inversión “money market”, en los que invierten las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales, se duplicarán y pasarán del 20 al 40%.

Anoche, el Directorio del FMI aprobó la primera revisión del acuerdo EFF y autorizó un desembolso de USD 2.000 millones que se contará el próximo lunes.

Al respecto, Max Capital señaló que “a pesar de no haber alcanzado la meta de acumulación de reservas netas (RIN) —quedando aproximadamente USD 4.000 millones por debajo—, el comunicado de prensa destacó avances fiscales y señaló que se cumplieron los demás criterios clave de desempeño, y que se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas al objetivo, lo que sugiere que el mayor ritmo de compras del Tesoro estuvo efectivamente vinculado a presiones del FMI”.