Desde el alquiler hasta la guardería: todo lo que vas a podés pagar ahora con la Tarjeta Alimentar

Los efectos de la pandemia llegaron al país en pleno operativo de entrega de la Tarjeta Alimentar, por lo que no todos sus beneficiarios cuentan con el plástico, y muchos ya estaban recibiendo en sus cuentas el depósito de dinero, a través de Anses, pero en el último anuncio de presidencia sobre el tema, se aclaró que esta metodología de cobro se hará extensiva a todos los beneficiarios.

Además, la otra modificación que se anunció tiene que ver con la fecha en la que se recibirá el importe, y es que coincidirá con el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo, o AUH.

“A partir de noviembre, el monto de la Tarjeta Alimentar pasa a depositarse en la cuenta de la AUH. Así, las familias van a poder organizar mejor sus compras ampliando sus posibilidades de consumo”, destacó el Presidente, Alberto Fernández, durante los anuncios que darán lugar a los cambios desde el próximo mes.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, aclaró que, “a partir de ahora (por el próximo mes), cada familia podrá disponer del dinero en forma física o electrónica para poder direccionarlo al consumo”. Con esta medida, resaltó: “Se va a beneficiar el consumo directo en los almacenes, carnicerías y verdulerías de los barrios y ferias de emprendedoras y emprendedores”.

En tanto que, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, explicó que “esta medida es parte de la escucha de una dificultad que tenían las familias para hacer las compras en el día a día, ya que en general las hacen en los comercios de proximidad en sus barrios”.

Billetes argentinos

¿Qué se podrá pagar desde el próximo mes con la Tarjeta Alimentar?

La respuesta a esta pregunta pasa a ser, lo que sea que requiera el grupo familiar que reciba el beneficio, porque el dinero se integrará al presupuesto de cada familia, y contribuirá con los costos fijos, tales como alquiler, servicios, guardería, etc.; o alimentos, como fuera, inicialmente su destino.

En cuanto a esto, la titular de la ANSES destacó que permitirá que se utilice el dinero para comprar en “comercios de cercanía en los barrios”, es decir en verdulerías, o carnicerías, sin la necesidad de que estas dispongan de un posnet para cobrar con la tarjeta.

Esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes, de manera que, si por ejemplo, en la familia también alguno de sus intregantes cobra el plan “Acompañar” ($32.000 durante 6 meses para mujeres en situación de violencia), más la AUH por dos niños ($4.050 por cada uno), más los $9.000 de la tarjeta alimentar por dos hijos de hasta 14 años de edad, dispondrá de $49.100 desde el próximo mes para cubrir todos los gastos de noviembre, sin importar su naturaleza (alimentos, servicios, vivienda, etc.). La misma suma corresponde desde el próximo mes a quienes tienen, por ejemplo, un plan de Potenciar Trabajo de jornada completa, y dos hijos.

La Tarjeta Alimentar ahora se sumará al resto de los ingresos de cada familia que la cobra, y el dinero será de libre disponibilidad.

Tarjeta Alimentar más AUH, ¿cuánto cobra cada beneficiario?

Cada Asignación Universal por Hijo aporta 5.063 pesos por mes, aunque a esto se le descuenta el 20% de retención para el pago que se hace a fin de año. Por ello, el pago neto es de $4.050.

En cuanto a la Tarjeta Alimentar de Anses, son $6.000 mensuales para embarazadas a partir de los tres meses de gestación, que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social. Y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Por otro lado, la Tarjeta dispone de un monto de $6.000 para las madres con un hijo de hasta 14 años. A su vez, son $9.000 para las familias con dos hijos de hasta 14 años de edad o discapacitado.

Por otro lado, la Tarjeta Alimentar dispone de $12.000 en el caso de familias que tienen tres o más hijos en la misma franja etaria. Y la misma suma, 12.000 pesos, para las madres que tengan siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva.

Por ello, para saber cuánto va a cobrar, cada beneficiario debe sumar el ingreso que tiene por la AUH y el de la Tarjeta Alimentar. El resultado de esa suma se verá reflejado para gastar vía débito automático o en efectivo el mes que viene.

Conocé el cronograma vigente de pago de la Tarjeta Alimentar.