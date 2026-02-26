Curvas que dialogan con la historia: el desafío arquitectónico del Distrito Beltrán

A través de una arquitectura organicista, el nuevo desarrollo rompe con la repetición rígida tradicional para proponer un hito urbano donde el vidrio y el hormigón potencian el paisaje mendocino.

El sector donde se implanta Distrito Beltrán posee una carga histórica que definió el proyecto. Según el arquitecto Sebastián Baigorria hablando con Los Andes, la premisa fue evitar la competencia con ese pasado para establecer un diálogo constructivo. El concepto rector se apoya en una arquitectura organicista, donde las curvas funcionan como herramientas espaciales y simbólicas para crear un puente entre lo antiguo y lo nuevo.

Una estrategia ambiental de vidrio y hormigón unnamed Curvas que dialogan con la historia. Gentileza Lejos de ser un gesto caprichoso, las curvas de la torre responden a una estrategia para mejorar la iluminación natural y garantizar que todos los departamentos cuenten con vistas panorámicas abiertas. En la piel del edificio predominan los muros cortina de vidrio con doble vidriado hermético (DVH), que aportan transparencia y eficiencia térmica, junto al hormigón armado que sostiene la geometría dinámica. Esta combinación de materiales permite resolver voladizos y balcones con una continuidad formal que otorga una imagen tecnológica y sólida a la vez.

Distrito Beltrán: la funcionalidad de un interior dinámico Aunque el exterior presenta una volumetría curva y compleja, el interior de la torre se organiza de manera racional y funcional. Las unidades se distribuyen alrededor de un núcleo central de circulación, asegurando que cada ambiente mantenga proporciones claras e integración fluida entre el estar y el comedor. Un rasgo distintivo de la propuesta es que cada balcón es distinto, lo que genera una identidad propia para cada departamento y rompe con la monotonía visual de las construcciones tradicionales.

Historia: vida urbana y comunidad vertical foto una El proyecto se desarrollará en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza Gentileza El impacto de esta propuesta trasciende lo residencial mediante un sistema de usos mixtos que dinamiza la esquina con locales comerciales y gastronómicos. Este esquema busca consolidar una pequeña comunidad vertical que cuenta con una amplia gama de servicios comunes, desde un gimnasio en el entrepiso y una piscina con solárium en el último nivel, hasta un rooftop bar y áreas de churrasqueras. Además, el proyecto incorpora infraestructura para la movilidad moderna, con espacios para bicicletas y puntos de carga para vehículos eléctricos.

Hay que tener en cuenta que este proyecto busca revitalizar la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza y generar un hito urbano. Desde un aspecto urbanístico, la idea es generar conexión entre espacios verdes y ser en sí un punto de encuentro para la Ciudad.