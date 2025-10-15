Cuánto sale la caja de chocolates en Mamuschka y Rapanui, las dos chocolaterías más famosas

Nacidas en Bariloche, ambas marcas lograron expandirse a distintos puntos del país y forman parte de los paseos obligados de turistas y locales en busca de un buen chocolate.

Mamuschka y Rapanui son dos de las chocolaterías más reconocidas de la Patagonia, marcas que se convirtieron en sinónimo de calidad y tradición. Nacidas en Bariloche, lograron expandirse a distintos puntos del país y hoy forman parte de los paseos obligados de turistas y locales que buscan darse un gusto dulce o elegir un regalo especial.

Entrar a cualquiera de sus locales implica una experiencia que combina aroma, color y tentación. Las vidrieras llenas de bombones, tabletas y productos de pastelería artesanal son una postal clásica del centro barilochense, donde ambas chocolaterías mantienen sus históricas sucursales sobre la calle Mitre.

foto En octubre, mes del Día de la Madre, los precios sirven como referencia para quienes buscan armar un presente o calcular cuánto puede costar una caja surtida. En ambos casos, el valor depende del peso, por lo que es posible elegir el tamaño que mejor se ajuste al presupuesto.

Las cajas se pueden armar solo con un mismo producto o variadas con lo expuesto en vidriera. Aunque también tienen cajas ya listas para los indecisos o los que prefieren llevarse una caja con bombones específicos o el clásico chocolate en rama, cajas que van desde los $8.500 los 100g.

Los precios de las cajas de chocolates en las chocolaterías más famosas Mamuschka: 1 caja de 250 g $18.500

1 caja de 500g $37.000

1 caja de 1 Kg $74.000 Mamuschka (2) Rapanui 1 caja de 250 g $18.000

1 caja de 500g $36.000

1 caja de 1 Kg $72.000 Rapanui Por qué siempre están llenas ambas chocolaterías Ambas marcas mantienen un perfil artesanal que se refleja no solo en el sabor sino también en la presentación de sus productos. Además de los clásicos bombones y tabletas, suman opciones como trufas, chocolates con frutos secos pistachos, chocolate Dubai, alfajores y helados elaborados con su propio chocolate.

Aunque los valores pueden variar según el punto de venta, la diferencia entre ambas marcas es mínima, y las dos conservan su lugar de privilegio entre las preferidas del sur argentino. En Bariloche, donde nacieron, visitar Mamuschka o Rapanui sigue siendo un ritual que combina nostalgia, tradición y un sabor que muchos asocian con los mejores recuerdos de un viaje por la Patagonia. mamuschkachocolate_375046870_18378083749061332_2813172670944977670_n