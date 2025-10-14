14 de octubre de 2025 - 15:42

Sabores mendocinos y una chef recomendada por Michelín sorprendieron en un restaurante de Bariloche

La chef Cons Cerezo, destacada por la Guía Michelín, participó de "Bariloche a la carta" y junto a Gastón Trama y Emanuel Yáñez García elaboró platos con sabores mendocinos.

Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (2)

Foto:

Chiwi Giambirtone
Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (1)

Foto:

Chiwi Giambirtone
Los Andes | Rocío Sileci
Por Rocío Sileci

Los sabores mendocinos dijeron presente en la semana gastronómica más importante del sur argentino. Los chefs Cons Cerezo, chef de Quimera Bristo y consultora para ADA en Buenos Aires, y Gastón Trama, chef de Ruda, fueron los encargados de representar a Mendoza en la edición 12° de Bariloche a la carta (BALC).

Leé además

quien es el bartender que conquisto a messi, a la seleccion y sorprende con sus cocktails patagonicos

Quién es el bartender que conquistó a Messi, a la Selección y sorprende con sus cocktails patagónicos

Por Rocío Sileci
bariloche a la carta: una semana de sabores, paisajes y experiencias unicas en el sur argentino

"Bariloche a la Carta": una semana de sabores, paisajes y experiencias únicas en el sur argentino

Por Rocío Sileci

Cons recibió la invitación a través de Joni Palavecino, chef del restaurante sureño Akol, y junto con Lucio Bellora -ideólogo y directos de BALC- organizó todo para poder participar de la propuesta junto a su hermana, Camila Cerezo, y su cuñado, Gastón Trama, su equipo de fierro tanto en la vida como en la cocina, ya que considera que están "alineados a nivel de propuesta gastronómica".

Además, los acompañó Jazmín -la hija de apenas un año y medio de Cons- quien fue la primera en degustar y descubrir desde la cocina los platos que prepararon su mamá y sus tíos junto a Emanuel Yáñez García, chef de Bariloche, con quien se fusionaron para el menú BALC en Ánima.

Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (1)
Hojaldre, ricota casera con pesto de avellanas, pickle de manzana, kale frito, flores de romero.

Hojaldre, ricota casera con pesto de avellanas, pickle de manzana, kale frito, flores de romero.

Un pop-up con sabor Patagónico y mendocino

La semana gastronómica de BALC incluye en su extensa propuesta noches especiales donde celebran el encuentro entre chefs y cocineros de Bariloche junto con figuras de la gastronomía argentina y de Sudamérica. Se trata de los conocidos como pop-up, cenas exclusivas que conjugan los productos más representativos de la Patagonia con las tendencias gourmet a nivel mundial.

Y en Bariloche fue la cocina de Ánima la que le abrió sus puertas a los representantes mendocinos, quienes pusieron a disposición todo su conocimiento y creatividad, pero también se mostraron abiertos a aprender de sus colegas del sur.

Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (2)
Emanuel Y&aacute;&ntilde;ez junto a Jazm&iacute;n y Cons Cerezo.&nbsp;

Emanuel Yáñez junto a Jazmín y Cons Cerezo.

"Habíamos cruzado a los chicos de Ánima en distintos eventos, en Amarra y en el evento de Mujeres al Mando de Susana Balbo. Y la verdad que se dio todo súper orgánico y la pasamos bomba", dijo sobre cómo fue trabajar en conjunto y de invitados para un evento importante como es Bariloche a la carta.

"Los pop-ups cuando se dan como en este caso, que es realmente el mejor de los casos, uno puede aprender y enseñar, dejar algo en el restaurante que va", rescató la chef con su trabajo recomendado dentro de la Guía Michelín, sobre la fusión de conocimientos y sabores.

"Por ejemplo nunca había trabajado morilla fresca, tan fresca, de ayer. Y aprender de Emma eso estuvo buenísimo, compartir los servicios y la forma de ver la cocina. Conocernos con colegas y realmente nos mimaron mucho desde la organización. Así que conocer Bariloche desde los ojos de los locales, increíble", agregó.

Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (4)
Alm&iacute;bar de membrillos mendocinos, pisco y Torront&eacute;s mendocino.

Almíbar de membrillos mendocinos, pisco y Torrontés mendocino.

Mendoza en el menú de Ánima para BALC

Cons y Gastón cocinaron en Ánima junto a Emanuel Yáñez durante dos noches seguidas y con reservas agotadas. "A nivel técnica, mezclamos lo que nos gusta hacer a Gas, a mí y a los chicos de Ánima y conjugamos los productos de Mendoza y los de acá", explicó sobre el trabajo que realizaron.

"Gastón trajo jarilla para ahumar la manteca, trajo una jalea de piquillín, que es un fruto que sale de un arbusto allá, que lo usamos para aliño de un tartar. Y después Emma nos trajo un montón de hierbas, lechuga de minero, vinagrillo y morillas también de acá. Así que estuvo buenísimo poder cruzar los sabores. Toda la cordillera en una propuesta", cerró.

Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (5)
Pat&eacute; de conejo, reducci&oacute;n de kombucha, flores de hinojo y crackers de algarroba.

Paté de conejo, reducción de kombucha, flores de hinojo y crackers de algarroba.

La propuesta del Pop-up

Entradas

  • Hojaldre con Ricotta, Manzana Verde y Kale
  • Paté de Conejo
  • Tartar de Ciervo
  • Espárragos y Arvejas, Wasabi, frutiboji, Yema curada y Sarraceno
  • Tortitas Mendocinas

Principal a elección

  • Marucha Koji
  • Gnoccis del Bosque

Postres

  • Sorbete de Flores Pino y Crudité
  • Flan de Dulce de Leche de Maíz
    Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (3)
    Tartar de ciervo.&nbsp;

    Tartar de ciervo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los datos dan un mercado de estabilidad y maduración en los segmentos de oficinas clase A y naves logísticas.

El mercado de oficinas se estabiliza, pero el concepto de espacio laboral entra en debate

Por Redacción Economía
Bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés para este Día de la Madre 

Día de la Madre: qué descuentos, cuotas sin interés y reintegros ofrecen bancos y billeteras virtuales

Por Redacción Economía
Los empleados de ANSES podrán recibir hasta $500.000 de reintegro en compras con sus tarjetas Visa del Banco Nación.

Bono para ANSES: el gobierno de Javier Milei lanza un reintegro de $500.000 solo para un grupo

Por Redacción Economía
Analistas consideran que el encuentro entre Milei y Trump da señales positivas a los mercados, pero se necesitan otros cambios

Cumbre Milei-Trump: señales positivas para los mercados, con cautela por la consistencia macro

Por Redacción Economía