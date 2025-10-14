Sabores mendocinos y una chef recomendada por Michelín sorprendieron en un restaurante de Bariloche

Los sabores mendocinos dijeron presente en la semana gastronómica más importante del sur argentino. Los chefs Cons Cerezo , chef de Quimera Bristo y consultora para ADA en Buenos Aires, y Gastón Trama , chef de Ruda , fueron los encargados de representar a Mendoza en la edición 12° de Bariloche a la carta (BALC) .

Cons recibió la invitación a través de Joni Palavecino, chef del restaurante sureño Akol, y junto con Lucio Bellora -ideólogo y directos de BALC- organizó todo para poder participar de la propuesta junto a su hermana, Camila Cerezo , y su cuñado, Gastón Trama , su equipo de fierro tanto en la vida como en la cocina, ya que considera que están "alineados a nivel de propuesta gastronómica".

Además, los acompañó Jazmín -la hija de apenas un año y medio de Cons- quien fue la primera en degustar y descubrir desde la cocina los platos que prepararon su mamá y sus tíos junto a Emanuel Yáñez García , chef de Bariloche, con quien se fusionaron para el menú BALC en Ánima.

La semana gastronómica de BALC incluye en su extensa propuesta noches especiales donde celebran el encuentro entre chefs y cocineros de Bariloche junto con figuras de la gastronomía argentina y de Sudamérica. Se trata de los conocidos como pop-up, cenas exclusivas que conjugan los productos más representativos de la Patagonia con las tendencias gourmet a nivel mundial.

Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (1)

Y en Bariloche fue la cocina de Ánima la que le abrió sus puertas a los representantes mendocinos, quienes pusieron a disposición todo su conocimiento y creatividad , pero también se mostraron abiertos a aprender de sus colegas del sur.

Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (2) Emanuel Yáñez junto a Jazmín y Cons Cerezo. Chiwi Giambirtone

"Habíamos cruzado a los chicos de Ánima en distintos eventos, en Amarra y en el evento de Mujeres al Mando de Susana Balbo. Y la verdad que se dio todo súper orgánico y la pasamos bomba", dijo sobre cómo fue trabajar en conjunto y de invitados para un evento importante como es Bariloche a la carta.

"Los pop-ups cuando se dan como en este caso, que es realmente el mejor de los casos, uno puede aprender y enseñar, dejar algo en el restaurante que va", rescató la chef con su trabajo recomendado dentro de la Guía Michelín, sobre la fusión de conocimientos y sabores.

"Por ejemplo nunca había trabajado morilla fresca, tan fresca, de ayer. Y aprender de Emma eso estuvo buenísimo, compartir los servicios y la forma de ver la cocina. Conocernos con colegas y realmente nos mimaron mucho desde la organización. Así que conocer Bariloche desde los ojos de los locales, increíble", agregó.

Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (4) Almíbar de membrillos mendocinos, pisco y Torrontés mendocino. Chiwi Giambirtone

Mendoza en el menú de Ánima para BALC

Cons y Gastón cocinaron en Ánima junto a Emanuel Yáñez durante dos noches seguidas y con reservas agotadas. "A nivel técnica, mezclamos lo que nos gusta hacer a Gas, a mí y a los chicos de Ánima y conjugamos los productos de Mendoza y los de acá", explicó sobre el trabajo que realizaron.

"Gastón trajo jarilla para ahumar la manteca, trajo una jalea de piquillín, que es un fruto que sale de un arbusto allá, que lo usamos para aliño de un tartar. Y después Emma nos trajo un montón de hierbas, lechuga de minero, vinagrillo y morillas también de acá. Así que estuvo buenísimo poder cruzar los sabores. Toda la cordillera en una propuesta", cerró.

Jazmín, Cons, Gastón y Camila en Ánima en BALC Bariloche a la carta 2025 Mendoza- Chiwi Giambirtone (5) Paté de conejo, reducción de kombucha, flores de hinojo y crackers de algarroba. Chiwi Giambirtone

La propuesta del Pop-up

Entradas

Hojaldre con Ricotta, Manzana Verde y Kale

Paté de Conejo

Tartar de Ciervo

Espárragos y Arvejas, Wasabi, frutiboji, Yema curada y Sarraceno

Tortitas Mendocinas

Principal a elección

Marucha Koji

Gnoccis del Bosque

Postres