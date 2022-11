Cuánto necesita una familia mendocina para no sentirse pobre

Cada mes, entre el 15 y el 20, el Indec a nivel nacional y la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) en la provincia, dan a conocer la evolución de la Canasta Básica el mes anterior. Sin embargo, la consultora mendocina Evaluecon hace su propia medición y la difunde en cuanto está por cambiar “la hoja del calendario”.

El relevamiento privado arrojó que el valor de una Canasta Básica Total “digna” en el mes de octubre fue de $181.300. Esto significa que una familia tipo -integrada por dos adultos de 35 y 31 años, un hijo de 5 y una hija de 8 años- necesitó tener ingresos por esa suma para que “no se sienta pobre o no perciba que está en niveles de pobreza”. En setiembre, el monto había sido de $172.700.

Según relevamientos propios (basados en encuestas telefónicas y consultas con distintos organismos privados), Evaluecon determinó que una familia mendocina tipo Hogar 2 del Indec, tuvo el mes pasado los siguientes gastos promedio (redondeados para obtener valores más precisos y claros):

Alquiler: $68.000

Impuestos y servicios: $7.100

Alimentos y Bebidas $55.000 (incluyendo elementos de limpieza, tocador, etc.)

Gastos varios: $7.800

Indumentaria: $26.000

Atención Médica y Gastos para la salud: $7.700 (sin incluir personas con tratamientos permanentes)

Transporte: $8.400 (sin incluir gastos de vehículo, sólo gastos de colectivos)

Gastos educación: $1.300 (sin incluir cuotas a colegios privados, ni transporte escolar)

En el informe plantean que: “llegar a fin de mes se ha transformado en una tarea ‘titánica’ por la velocidad a la que suben los precios de todos los bienes y servicios de la economía argentina”. Asimismo, indica que por eso se están empezando a cerrar paritarias por arriba del 100% anual con bonos de fin de año, y que incluso el gobierno tiene en estudio avalar un bono para empleados del sector público y privado en diciembre.

Aunque destacan que los precios no están “desbocados”, señalan que sí crecen a un ritmo que preocupa “porque el horizonte no es alentador y el gobierno no tiene un plan o idea de cómo atacarla, por lo menos es lo que demuestra”. Y advierten que el fin de año no va a ser el mejor en materia económica, porque hay muchos elementos contenidos -cepos, regulaciones, congelamientos, ayudas sociales, etc.- y que una “chispa podría encender un escenario peor”.