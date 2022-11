En noviembre sigue la quita de subsidios y podrían subir la luz y el agua

Comienza noviembre y con el nuevo mes inicia la segunda etapa de quita de subsidios para la luz y el gas. A eso podrían sumarse los incrementos pendientes del servicio eléctrico y el servicio de agua potable y cloaca, cuyas subas solo dependen de la decisión final del Gobernador.

Las facturas de luz

El servicio eléctrico en la provincia de Mendoza tendrá en el mes de noviembre la segunda etapa de la quita de subsidios para el sector de ingresos altos y para los usuarios que no se inscribieron al RASE. En esta oportunidad, la quita será del 40%, según lo que marca el calendario definido por el Gobierno nacional.

En tanto, se concretará la primera etapa de la eliminación de subsidios para el nivel 3 (clase media), categoría que concentra al 30% de los hogares. Los usuarios que forman parte de ese grupo perderán el 20% del subsidio que recibían hasta octubre.

Por otra parte, tal como se definió en la última audiencia pública realizada en septiembre, el servicio de electricidad podría tener en noviembre un nuevo incremento en Mendoza, producto de la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente provincial de las facturas.

Aún no se oficializa la suba ni se da a conocer el porcentaje. Es el propio gobernador, Rodolfo Suárez, quien debe definir la magnitud del incremento y la fecha de entrada en vigencia. De todas formas, se estima que el aumento oscilará entre el 14% (es lo sugerido por el Ente Provincial Regulador Eléctrico) y el 16% (ajuste solicitado por las empresas). Cabe recordar que el último incremento se aplicó en el mes de mayo de este año, cuando el precio del VAD avanzó en promedio un 8,8%.

Las boletas de gas

En líneas generales el escenario para el servicio de gas es el mismo que el de electricidad, pero con algunas diferencias importantes. La similitud es que la quita de subsidios se está haciendo de forma gradual; los usuarios de mayores ingresos ya tuvieron una quita del 20% y ahora irán por el 40%, mientras que los de clase media (nivel 3) arrancarán en noviembre con la primer etapa, del 20%.

La diferencia con la luz, es que los usuarios de clase media mantendrán el beneficio del subsidio para una determinada cantidad de m3. Según determinó la resolución 686/2022 de la Secretaría de Energía, los mendocinos deberán pagar tarifa plena de gas (o con subsidios reducidos en los primeros meses) a partir de los consumos que excedan un techo que irá de 26 m3 a los 259 m3, según la categoría del usuario y el mes que se esté facturando.

En noviembre, los usuarios de categoría R2-2, por ejemplo, podrán consumir hasta 33 m3 con subsidio al 100%. Por cada metro cúbico que se excedan de ese valor, deberán pagar un valor más alto. Por ahora, ese valor más alto contempla un subsidio del 80%#(porque se elimina el primer 20%). Más adelante, los m3 que excedan el límite pagarán tarifa plena.

Cabe aclarar además, que en Mendoza persiste el beneficio de “Zona Fría”, por lo que se pagan valores más bajos que el promedio nacional.

Qué pasará con el agua

El servicio de agua potable y cloaca no está subsidiado en Mendoza, por lo que no tendrá ningún incremento relacionado con la eliminación de beneficios por parte de la Nación. Sin embargo, aún hay un ajuste pendiente en la provincia y no se descarta que se aplique en el mes que comienza hoy.

De acuerdo a la última audiencia pública realizada el pasado 28 de septiembre, Aguas Mendocinas planteó a las autoridades provinciales la necesidad de incrementar la tarifa un 58,3%. Si bien las pretensiones de la empresa estatal es que el aumento comience a tener vigencia en noviembre, será Rodolfo Suárez quien defina los detalles del aumento: cuándo se aplica y en qué porcentaje.

En caso de aplicarse la suba pretendida por Aysam, la factura promedio de los mendocinos pasará de un valor de $ 1.583 a $ 2.504 mensuales, es decir $ 921 más.

El boleto de colectivo

El pasado 5 de octubre comenzó a definirse un nuevo incremento en el costo del transporte público en Mendoza. Si bien Suárez anticipó que “no va a llegar a los índices de inflación”, el precio del boleto de colectivo podría verse modificado durante este mes. El último incremento tuvo lugar en el mes de julio y llevó la tarifa mínima para un pasaje de colectivo a los $ 40.

En esta oportunidad, el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), presentó un estudio de costos que muestra un incremento del 72,9% para el transporte urbano y del 77% para el servicio de media distancia. En caso de aplicarse subas acordes a ese informe, el boleto mínimo de Mendoza saltaría de los actuales $ 40 a un valor que oscilaría entre $ 65 y $ 70.

De todas formas, al que ocurre en el caso de la luz y el agua, el aumento definitivo está en manos del Gobierno Provincial. Por lo pronto, el propio Gobernador anticipó que la suba no superará a la inflación y aseguró que harán lo posible para que el incremento afecte lo menos posible a los usuarios.

Otro de los sectores que podría definir el aumento en noviembre es el de taxis y remises. En la audiencia pública de octubre, la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam) solicitó al menos una suba del 40,7%, de acuerdo al cálculo que realizaron sobre los costos. En tanto, el EMOP estimó un 38%, lo que llevaría la bajada de bandera a pasar de $ 123 a $ 190. Una vez más, será el primer mandatario provincial quien defina el porcentaje final.

También suben el GNC, las expensas y los alquileres

Entre los aumentos programados para noviembre, los que mayor incidencia tendrán sobre el bolsillo de los mendocinos serán sin duda los de los servicios públicos, pero también habrá otros ajustes que tendrán un fuerte impacto sobre la inflación general.

Por un lado, tal como lo establece la actual Ley de Alquileres, aquellos inquilinos que deban renovar su contrato este mes de noviembre deberán hacerlo con un aumento de 73% anual. Esto implica un ajuste casi seis puntos porcentuales superior al que se aplicó en octubre, cuando la actualización se realizó con un incremento del 67,3%.

Por otro lado, este mes entra en vigencia la segunda parte del ajuste salarial logrado en paritarias por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares. Ya se hizo efectiva la suba del 16% del mes de octubre y ahora se aplicará otro 16% para el mes de noviembre, Luego, se hará efectivo otro 16% para enero de 2023.

A eso se le suman $ 18.000 de la cuota del bono retributivo firmado el 5 de julio de 2022, cuyo monto total es de $ 134.000. El mismo está siendo abonado en siete cuotas: dos de $ 12.000 (agosto y septiembre), dos de $18.000 (octubre y noviembre), dos de $24.000 (diciembre y enero) y una de $26.000, en febrero de 2023. Todo esto impactará en el valor de las expensas en todo el país.

En tanto, a partir de hoy el m3 de Gas Natural Comprimido (GNC) cuesta $ 1 más en las estaciones de servicio locales. Aunque sigue siendo el combustible más económico, ahora romperá la barrera de los $ 70, ya que costará $ 70,99 por m3 en promedio en las estaciones de servicio de Mendoza. El aumento anterior había sido de $ 2, en agosto pasado.