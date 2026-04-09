9 de abril de 2026 - 19:35

Cuánto cuestan online las clásicas zapatillas de lona que dejarán de fabricarse en Argentina

Una de las históricas empresas de zapatillas, fundada en la década del 80, anunció que dejará de fabricar en Argentina. Solo importará y se venderá online.

Con el cambio hacia la importación, los precios de las zapatillas podrían verse influenciados.

Con el cambio hacia la importación, los precios de las zapatillas podrían verse influenciados.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La histórica marca de zapatillas John Foos dejará de producir en el país y sus modelos más icónicos muestran diferencias de precio en internet. Iniciará un cambio profundo en su forma de producción y a partir de ahora, dejará atrás la fabricación local para apostar por un nuevo esquema que impacta directamente en el mercado.

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Factores como el tipo de cambio, costos logísticos y regulaciones vigentes serán los grandes cambios.

Factores como el tipo de cambio, costos logísticos y regulaciones vigentes serán los grandes cambios.

Por qué John Foos deja de fabricar en Argentina

La reconocida empresa John Foos, creada en la década de 1980, comenzará a importar sus productos desde Asia y dejará de producir en su planta ubicada en Beccar, en el partido de San Isidro. Esta decisión forma parte de un proceso de reorganización interna que busca sostener la marca a largo plazo.

  • El objetivo es adaptar la estructura operativa para mantener la competitividad en un contexto cambiante, garantizando así la continuidad del negocio. Todo este proceso se está llevando a cabo respetando la normativa laboral vigente.
  • Un punto clave es que la empresa no traerá productos directamente desde China. Esto se debe a una barrera antidumping vigente desde 2021, que establece un valor FOB mínimo de USD 15,70 por par para el calzado proveniente de ese país. Esta medida, que sigue en revisión desde agosto de 2025, impulsa a las marcas a buscar alternativas en otros mercados asiáticos como Vietnam o Tailandia.

Este tipo de regulación busca evitar la competencia desleal, fijando precios mínimos de importación y permitiendo aplicar recargos si los valores declarados están por debajo de lo establecido.

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En plataformas E-commerce como amazon o Alibaba, se verá la competencia que intenta comunicar la empresa.

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Cuánto cuestan hoy las zapatillas clásicas online

Mientras se concreta esta transición, los modelos más tradicionales de la marca siguen disponibles en plataformas digitales. Sin embargo, los precios no son uniformes y pueden variar considerablemente según el canal de venta.

Uno de los modelos más emblemáticos, las zapatillas clásicas (legend) 184 color negras casual, presenta actualmente los siguientes valores:

Esta diferencia refleja el canal de comercialización, pero principalmente también posibles costos asociados a stock, distribución y posicionamiento de marca.

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Con el cambio hacia la importación, no se descarta que en el futuro los precios puedan verse influenciados por factores como el tipo de cambio, costos logísticos y regulaciones vigentes.

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