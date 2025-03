Cuánto cuesta vivir en Argentina versus España, Estados Unidos e Italia

La consultora Focus Market tomó como referencia el ingreso medio en Argentina, España, Estados Unidos e Italia , y calculó el costo de vida promedio en cada uno de estos países para plantear que es probable que varios argentinos viviendo en el exterior se planteen la opción de regresar. En particular, si comienza a llegar la inversión extranjera que parece estar interesada en afianzarse en el país.

Hoy, el salario promedio de un argentino alcanza los US$ 1.223 . Este nivel de ingreso para un joven en Argentina permite cubrir necesidades básicas y ahorrar US$ 478 al mes según los siguientes gastos estimados:

Actualmente, según los datos obtenidos a través de Preciosmundi, el salario promedio en Italia ronda los US$ 1.621. Con un costo de alquiler de US$ 953,41, un 99% más caro que en Argentina, un argentino que vive en Italia con un salario promedio puede ahorrar US$ 109.