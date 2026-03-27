Cuando en una casa aparece una pérdida de agua , la primera pregunta suele ser la misma: cuánto cobra un plomero por arreglarla . En Argentina, las referencias públicas del rubro muestran que la plomería se maneja con valores orientativos , que cambian según la localidad , la complejidad del trabajo y si el presupuesto incluye sólo mano de obra o no.

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Hoy, una visita de diagnóstico suele moverse entre $17.000 y $23.000 , mientras que una reparación simple y visible arranca bastante más abajo que una pérdida escondida dentro de una pared.

En Mendoza, una fuente del sector de la construcción consultada explicó que, en la práctica, arreglar una pérdida de agua puede costar entre $70.000 y $150.000 más materiales , pero siempre depende de qué se rompió y de si hay que abrir para descubrir el problema.

No es lo mismo cambiar una pieza chica que intervenir una cañería embutida. Por eso, antes de hablar de precio cerrado, muchos plomeros primero cobran la visita, revisan el lugar y recién ahí definen el trabajo.

El punto que más altera el presupuesto es si la pérdida está a la vista o si hay que romper . Las tablas orientativas publicadas este año ubican una reparación de pérdida simple (por ejemplo en una conexión visible, flexible o canilla) entre $20.000 y $35.000 de mano de obra. Pero cuando la pérdida está en pared , la referencia sube a $50.000 a $100.000 , con rotura y cierre básico.

¿Cuánto cobra un plomero de Mendoza por arreglar una pérdida de agua en la casa (2)

Ahí es donde el rango mendocino de $70.000 a $150.000 empieza a ser mucho más lógico. Porque una vez que se rompe, recién se ve qué pieza falló, cuánto tiempo lleva repararla y si después hay que cambiar conexiones, llaves o incluso parte de la grifería. Es decir, el verdadero costo muchas veces aparece cuando se abre.

Los materiales se cobran aparte y pueden ir de muy poco a muchísimo

Otro dato importante es que los materiales no suelen estar incluidos en el presupuesto base. De hecho, plataformas de referencia del rubro aclaran expresamente que sus valores son sólo de mano de obra y que no incluyen materiales.

Según la fuente consultada en Mendoza, ese extra puede ser mínimo o muy alto: si hace falta apenas un codito, el costo del material puede ser muy bajo; pero si el arreglo obliga a cambiar una llave de corte o directamente una grifería, el gasto puede escalar fuerte. En términos concretos, el material puede sumar desde $5.000 hasta $200.000, siempre según la pieza que haya que reemplazar y la calidad elegida.

Qué conviene preguntar antes de aceptar el trabajo

Por eso, más que buscar “un precio”, conviene pedirle al plomero que detalle qué está cobrando exactamente. No es lo mismo una visita con revisión que un arreglo completo. Tampoco es igual reparar una pérdida exterior que intervenir una cañería interna.

Y si el trabajo es urgente, de noche o en fin de semana, el monto puede subir todavía más: algunas referencias del mercado muestran recargos de entre 30% y 150% según horario y rapidez de atención.