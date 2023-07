¿Cuántas camisetas de Messi se pueden comprar hoy con un Salario Mínimo Vital y Móvil?

La llegada de Lionel Messi a Miami para jugar en la Major League Soccer (LMS) ha despertado una demanda inédita de camisetas oficiales de color rosa; con dos victorias consecutivas que ha conseguido en el fútbol de Estados Unidos crece este furor. Actualmente las camisetas del Inter Miami están totalmente agotadas y la marca de las tres tiras intenta satisfacer la demanda. ¿Cuántas camisetas del “10″ se pueden comprar hoy con un Salario Mínimo Vital y Móvil de $ 105.500?

Según la última actualización del Salario en Argentina, del 18 de julio de 2023, el SMMV (mínimo vital y móvil) asciende a $ 105.500, mientras que la remera oficial de color rosa con el 10 en la espalda se colocó a la venta (con los logos de la competencias y marcas) a un valor de U$S 160. Adidas, el fabricante oficial de esta camiseta, dijo en un comunicado que la demanda de la camiseta del 10 “realmente no tiene precedentes”.

El delantero argentino Lionel Messi festeja tras anotar por el Inter Miami ante el Atlanta United, el martes 25 de julio de 2023, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Lynne Sladky)

Tras la simplicación del tipo de cambio, luego de las medidas tributarias que impuso el Gobierno Nacional, en el mercado oficial el “dólar tarjeta” para las compras menores los U$S 300 tiene un valor de $ 496,41. Por lo que adquirir en una plataforma de e-commerce la casaca costaría al tipo de cambio oficial, sin gastos de envío, $ 79.425,60; es decir que un argentino se podría comprar 1,3 camisetas con un S.M.V.M.

Mientras que, de conseguir los dólares en el mercado paralelo, la unidad de la moneda de Estados Unidos tendría un costo actual de $ 538; por lo que una camiseta oficial de las tres tiras tendría un coste, sin gastos de envío, de $ 86.080. Así, la nueva indumentaria que luce Messi en el Inter de Miami equivaldría a 1,2 camisetas pagando con dólar blue.

La llegada de Messi, capitán de la Selección argentina que se coronó campeón del mundo en Qatar 2022, ha generado grandes expectativas y la camiseta del Inter Miami no está disponible en la tienda oficial de Adidas en Argentina. Los modelos que se encuentran a la venta son del 2021 y los precios no están actualizados en comparación con las casacas de otros equipos europeos que también son fabricadas por la marca alemana. En internet, la casaca oficial albiceleste, sin inscripciones y con las tres estrellas se consigue a partir de los U$S 86.94.

