Cualquier cosa menos vino Malbec

El título de esta nota no es mío, sino que salió publicado en el sitio de la periodista especializada Jancis Robinson, famosa columnista de vinos del Financial Times. ¿Es para preocuparse? Por ahora, no. Igual siempre en la industria del vino se ha planteado el interrogante sobre si el malbec tiene techo, y ahí se han dividido las aguas.