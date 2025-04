Bajaron las exportaciones de vino y hay incertidumbre sobre el futuro de la industria

Vinos: por las olas de calor no habrá sobrestock ni intervención

En función de los datos, Daniel Rada del Observatorio Vitivinícola de la Coviar , expresó que es temprano para hacer una proyección aunque lo ideal sería que suban. En este marco, el INV marcó una mejora mensual en las exportaciones que fue de 4% de febrero a marzo. Sin embargo, tanto él como Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina (BA) advirtieron que los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos podría poner un freno al menos temporal en las exportaciones de vino . Aunque no es el único, el país que preside Donald Trump es uno de los destinos principales de la bebida nacional en el mundo.

En este marco, los dos referentes comentaron que no es sencillo realizar una lectura hacia adelanta aunque coincidieron en el ajuste de costos que todavía incide en esta industria. Para Rada, las cifras podrían reflejar las dificultades que hoy presenta el tipo de cambio real mientras que Bressia advirtió que las bodegas no están en condiciones de absorber más costos. Hay que recordar que si bien en 2024 se dio una mejora en las exportaciones de vino , se partía de una base muy baja ya que 2023 fue un año negativo para este sector. “Veníamos de una caída del 25% y estos números podrían ser un indicio de preocupación”, apuntó Rada y se esperanzó en que la situación pueda revertirse.

Reciclaje paso a paso de las botellas de vino de vidrio.

Más allá de esto y en función de la “guerra comercial” desatada por Estados Unidos ha enrarecido los mercados internacionales. “Hasta que no esté claro cómo va a funcionar el tema de los aranceles, vamos a estar en un impasse”, calculó Bressia. Agregó que no solo es preciso analizar cómo impactará en los distintos países sino ver quién absorberá los nuevos costos. Si lo hará el importador o el bodeguero. En este último caso, la situación sería una complicación más dado los costos que continúan hacia arriba en un mercado que no tiene margen de aumento si se busca ser competitivo.

Por otro lado, lo que al principio se creía que podría ser una ventaja en comparación con Chile que pasará a pagar un arancel que antes era cero, la diferencia con Argentina continúa y el país vecino posee una ventaja. Otro punto que habrá que ver cómo juega es qué hacen los otros países productores de vino que tendrán que salir a buscar mercados alternativos en donde Argentina también exporta. Entre otros se encuentran Brasil, México, Perú y hasta la misma Argentina. Por el momento, los números son negativos y habrá que esperar a ver cómo continúa este año.