Cuáles son las inversiones más elegidas por las argentinas

Activos favoritos entre las inversoras

Dentro de los instrumentos más utilizados, el dólar MEP está primero en la lista, siendo la opción con mayores operaciones desde los 18 a más de 65 años. Dada su facilidad de uso, y siendo una alternativa para quienes buscan acceder a una moneda extranjera de manera ágil, se presenta como la alternativa más atractiva y altamente operada en la plataforma. Hoy, cada vez más inversores eligen invertir sus dólares, entendiendo que mantenerlos inmovilizados no es eficiente. En este sentido, el dólar MEP no solo permite acceder a la divisa, sino también invertirla en la bolsa, por ejemplo, en el FCI dólar Ahorro Plus.